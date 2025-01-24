«Нет у нас в Рязани больше завода»: появились видео пожара на рязанском НПЗ (ВИДЕО)

В начале января московский суд постановил «Яндексу» скрыть карты и фотографии этого предприятия из-за угрозы атак украинских беспилотников. Завод Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК) входит в состав «Роснефти».

Глава Рязанской области Павел Малков подтвердил факт воздушной атаки на город, но не стал уточнять, был ли НПЗ целью нападения и какая там сейчас обстановка.

В ночь на 24 января атакам подверглись почти все приграничные регионы России, а также соседние с Рязанской Тульская и Московская области.