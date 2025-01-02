Не суйте в мусорный контейнер! Елки после праздников в Риге вывезут бесплатно, но есть условия

Все клиенты домоуправления Rīgas namu pārvaldnieks могут избавиться от елок бесплатно, им не нужно заказывать услугу заранее, нужно лишь соблюдать требования мусороуборочных компаний, информирует самоуправление. Жильцам многоквартирных домов следует оставлять елки, с которых сняты все новогодние украшения, рядом с мусорными контейнерами — совать их внутрь нельзя.

Другой вариант, если иголки с елочки еще не осыпалась — использовать деревце для компоста или же сдать в олений парк, заранее связавшись с владельцами.

В Зиемельском районе Риги и Видземском предместье вывозом отходов занимается Eco Baltia vide. Бесплатный вывоз предусмотрен до 13 января, после этой даты заявки только платные (6 евро за каждую елку). Заказ, в том числе бесплатный, по телефону 8717 или э-почте: riga@ecobaltiavide.lv обязателен. По конкретному адресу бесплатно можно сдать только одну елку. Принимаются деревца высотой до 2,5 м.

Собранные елки будут переработаны в щепу, часть ее Eco Baltia vide пожертвует приюту для животных Ulubele для благоустройства территории, остальное пойдет в котельные как топливо.

В центре Риги, Латгальском предместье и Курземском районе вывозом мусора ведает SIA Clean R. Компания готова избавить клиентов от елок бесплатно до конца января. Деревца будут использованы как топливо. Если длина елки более 2,5 м, ее следует распилить покороче и оставить рядом с мусорным контейнером. Заказать вывоз можно в своем домоуправлении, на портале manai.videi.lv, по телефону 67111001 или э-почте: kc@cleanr.lv. CleanR обещает заранее проинформировать, в какой день состоится вывоз. После 31 января услуга будет предоставляться уже за плату.

В Земгальском предместье услуги по вывозу отходов предоставляет компания PS Lautus Vide. Частные лица смогут сдать ей елки только за плату (тариф — на 50% ниже, чем за вывоз обычных несортированных бытовых отходов). Бесплатный вывоз предусмотрен с территории юридических лиц, в том числе от многоквартирных домов. Тел. для справок 600 000 11, э-почта: info@lautusvide.lv.