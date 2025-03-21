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Начался сбор подписей за восстановление ночного транспорта в Риге (1)

© LETA 21 марта, 2025 07:44

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LETA

На платформе общественного участия «Manabalss.lv» начался сбор подписей за восстановление ночного транспорта в Риге.

Автор инициативы Рейнис Зирнис отмечает, что до пандемии Covid-19 в Риге общественный транспорт курсировал в ночное время, что давало жителям возможность передвигаться по городу. Однако из-за ограничений, введенных в связи с пандемией, работа общественного транспорта в ночное время была приостановлена.

Он отмечает, что в настоящее время общественный транспорт в Риге работает примерно с 6 утра до полуночи.

По словам Зирниса, для экономии ресурсов ночные рейсы можно было бы выполнять, например, только по четвергам, пятницам и субботам на маршрутах, которые наиболее востребованы днем ​​и соединяют центр Риги с микрорайонами.

Автор инициативы считает, что это предоставит жителям более удобный вариант передвижения по городу в ночное время по сравнению с услугами такси. Инициатива принесет пользу не только тем, кто хочет вернуться домой после ночных развлечений или культурных мероприятий, таких как концерты, но и людям, работающим в ночную смену.

Уже сообщалось, что в марте 2020 года в связи со снижением пассажиропотока в стране из-за пандемии COVID-19 были внесены изменения в расписание общественного транспорта, в том числе были закрыты ночные маршруты движения.
 

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