«Мы монашек, не знающих латышского, хотим выслать из Латвии, а чем курьеры лучше? — Министр

Министр пообещал, что его партия СЗК поднимет этот вопрос на заседании коалиционного совета по сотрудничеству, но одного Министерства земледелия будет недостаточно. По мнению Краузе, критическая масса уже накопилась, и нужно «положить конец двойным стандартам в вопросе о госязыке». Поэтому требуется межведомственное сотрудничество на уровне Минюста, Центра госязыка и МВД, сообщает LSM+.

Политик указал, что есть и другие проблемы с доставщиками, помимо незнания латышского — уклонение от налогов и возможное мошенничество, когда вместо курьера приезжает кто-то другой, нелегально замещая его.



Впредь курьерам, доставляющим продовольственные заказы, нужно обязательно регистрироваться в ПВС. Внесение их имен в базу данных ПВС называет первым шагом, необходимым для обеспечения прозрачности и подотчетности в этой сфере услуг. Ведь специфика работы курьеров (постоянная мобильность) практически делает невозможной их проверку на рабочем месте, особенно если предприятия с которыми доставщики сотрудничают, не горят желанием разглашать данные об этих своих партнерах. База данных позволит выяснить, сколько курьеров трудится в Латвии, собрать сведения о них и получить возможность оперативно связаться с каждым.