Команда водолазов Морских сил НВС отправилась на место повреждения кабеля в Швеции

Как отмечают в вооруженных силах, НВС продолжает работу по выяснению обстоятельств в связи с повреждением оптического кабеля Вентспилс-Готланд в экономической зоне Швеции.

НВС получат поддержку кораблей береговой охраны Швеции.

Как сообщили в НВС, береговая охрана Швеции задержала судно "Vezhen" и сегодня к расследованию подключилась полиция Швеции. В настоящее время задержанное судно находится в шведском портовом городе Карлскруна.

Ранее сообщалось, что 26 января НВС получили информацию от ЛГЦРТ о неисправности оптического кабеля. Незамедлительно был направлен патрульный корабль для обследования возможных причастных кораблей.