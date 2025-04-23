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Гражданам третьих стран надо отчитываться при въезде в Латвию. И американцам тоже?

Редакция PRESS 23 апреля, 2025 08:00

Новости Латвии 0 комментариев

«Недавно узнал, что граждане третьих стран, которые не имеют выданной в Латвии визы или вида на жительство, с сентября этого года будут обязаны за 48 часов до въезда в Латвию указать цель путешествия, планируемое время пребывания, место, маршрут поездки и контактную информацию.

Помимо этого надо будет предоставлять информацию о выборных должностях, если их занимает сам въезжающий или его близкие, баллотировался/баллотируется ли он на выборах в своей стране, имеет ли/имел ли в своей стране статус государственного или муниципального должностного лица, служил/служит ли в вооруженных силах, спецслужбах, пограничной охране, таможне, службе внутренних дел, юстиции или иностранных дел (в том числе дипломатической службе), пишет читатель портала Bb.lv.

Если такая информация не будет предоставлена или предоставленная информация окажется недостоверной, человек может быть оштрафован на сумму до 2000 евро.

Мой вопрос: у меня родственники живут в Канаде, Австралии, США, Израиле и других «третьих странах», которые далеко от Латвии и вообще не представляют для нашей страны какую-то угрозу. На них тоже будет распространяться это требование, если они захотят приехать к нам в гости в Латвию?»

Пресс-служба Министерства внутренних дел:

– В поправках четко определен круг лиц, на которых распространяются новые правила. А именно, обязанность предоставлять определенную информацию будет распространяться на тех иностранцев, которые не являются гражданами государств-членов Европейского союза, Организации Североатлантического договора (НАТО), Организации экономического сотрудничества и развития, стран Европейской экономической зоны, Швейцарской Конфедерации или Федеративной Республики Бразилия, и не имеют визы или вида на жительство, выданных Латвийской Республикой.

Суть поправок заключается в том, чтобы обязать граждан третьих стран, не имеющих визы или вида на жительство, выданных в Латвии, предоставлять определенную информацию о себе перед въездом в Латвию, чтобы структуры государственной безопасности и правоохранительные органы могли использовать эти сведения для выявления и предотвращения рисков, исходящих от конкретных лиц.

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