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Через несколько месяцев человечество может получить ответ на один из главных вопросов Вселенной

Редакция PRESS 9 июня, 2026 19:25

Наука 0 комментариев

Где-то в 40 световых годах от Земли вокруг маленькой тусклой звезды вращается планета, которая уже много лет не даёт покоя астрономам.

Её называют TRAPPIST-1e.

На первый взгляд она выглядит удивительно знакомой. Почти такой же размер, как у Земли. Похожая масса. И самое главное — расположение.

Планета находится в так называемой зоне обитаемости, где температура теоретически может позволять существование жидкой воды.

А значит, и жизни.

Проблема в том, что до сих пор учёные не знают самого важного: есть ли у неё атмосфера.

Именно атмосфера считается одним из ключевых условий для существования жизни в привычном нам виде. Без неё вода быстро исчезает, а поверхность становится слишком суровой для сложных организмов.

Система TRAPPIST-1 была открыта около десяти лет назад и сразу стала звездой среди охотников за экзопланетами. Вокруг небольшой красной звезды там вращаются сразу семь планет размером с Землю.

Но именно четвёртая планета привлекает больше всего внимания.

Астрономы уже много лет пытаются рассмотреть её атмосферу с помощью космического телескопа James Webb. Это оказалось гораздо сложнее, чем ожидалось. Сигнал настолько слабый, что его трудно отличить от активности самой звезды.

Сейчас исследователи завершают крупнейшую серию наблюдений за системой. Для неё понадобилось более ста часов работы одного из самых дорогих научных инструментов человечества.

Первые результаты могут появиться уже в ближайшие месяцы.

Если атмосфера будет обнаружена, TRAPPIST-1e станет первым известным человечеству умеренным каменистым миром за пределами Солнечной системы, который обладает атмосферой.

Это ещё не будет означать, что там есть жизнь.

Но это станет одним из самых серьёзных намёков на то, что подходящие для жизни миры могут существовать не только вокруг Солнца.

А возможно, и не только безжизненные.

Пока никто не знает, что скрывается под небом далёкой планеты.

Но впервые за историю человечества ответ может оказаться не фантастикой, а результатом наблюдений.

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