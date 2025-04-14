"Для увольнения Гаусса была причина. Государство внутренне поняло, что биржа уже не тот путь, [по которому надо идти], и не будет таковым. Инвесторы не дураки, они тоже очень хорошо понимают, что в данный момент они не сбросятся на 600 миллионов", - предполагает Петерсонс.

Он считает, что увольнение Гаусса было закономерным, так как он, возможно, стал помехой для планов государства разделить авиакомпанию: "Гаусса вышвырнули за дверь, так как у правительства есть какой-то план насчет airBaltic и они знали, что при Гауссе реализовать этот план будет невозможно. И я хотел бы сейчас перенестись на пару недель в более позднее время, оглянуться на это все и подумать, верны эти тезис и теория или нет, так как мне кажется - мы скоро увидим нечто такое, что положат перед правительством и что нас удивит. А моя версия, если мне позволено таковую высказать, - airBaltic поделят на две части".