Жители стран Балтии вынуждены всё больше тратить на еду: сколько в Латвии?

По данным статистического бюро Европейского союза "Eurostat", в Латвии один из самых высоких показателей расходов на продукты питания в ЕС по сравнению с доходами и валовым внутренним продуктом (ВВП) на душу населения.

Средний доход после уплаты налогов на одного человека (без учета детей) в Латвии на 48% ниже, чем средний показатель по ЕС, при этом расходы на питание для одного человека в 2023 году составили 2230 евро, что почти столько же как в среднем по ЕС (2330 евро).

В период с 2020 по 2023 год средние расходы на питание быстрее всего росли в Болгарии (на 53,3%), затем в Латвии (на 38,5%) и Эстонии (на 33,8%).

(Diena)