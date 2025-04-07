Представители Министерства сообщения встретились с жителями поселка за закрытыми дверями. Активист района Рено Бринькис пытался объяснить, что переход нужен - он единственное правильное решение для безопасности людей.

Переход так и не построили, зато придумали объезд, который значительно удлиняет путь домой для всех жителей поселка.

«Этот вопрос был решен за счет финансов граждан. У государства денег нет, а у народа они есть? Разве мы должны платить из своего кармана, когда уже платим налоги за бездействие правительства?», – задала риторический вопрос жительница Медемциемса Дайга Ругая.

Жители отметили, что за 5 лет, проезжая ежедневно на семь километров больше, домохозяйства понесли убытки в общей сложности на 5,3 миллиона евро, проехали дополнительно 18,5 миллиона километров и провели в дороге дополнительно 264 000 часов.

В Минтрансе отметили, что в ближайшее время на этом перекрестке ничего существенно не изменится.

«У нас в дорожном фонде столько же денег, сколько есть, а ведь есть волости и города в Латгалии, где дороги даже не заасфальтированы», — сказал Эдгарс Клетниекс («Прогрессивные»), советник министра сообщения.

Министерство продолжит оценку и поиск решений в течение двух недель, в то время как жители заявляют, что не отступят от своих требований.