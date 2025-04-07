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Жители Медемциемса накормили Министерство транспорта тортом в честь пятилетия пустых обещаний: а денег всё равно нет (1)

Редакция PRESS 7 апреля, 2025 12:53

Новости Латвии 1 комментариев

LTV

Жители посёлка Медемциемс на прошлой неделе отправились в Министерство транспорта, чтобы специальным тортом в честь пятилетия напомнить политикам, что дорожная инфраструктура в Медемциемсе до сих пор не приведена в порядок. Обещанный двухуровневый переход так и не был построен на месте закрытого пять лет назад перекрестка, даже после того, как местные власти вложили почти 50 000 евро и были готовы принять участие в проекте, сообщают 360 Ziņneši.

Представители Министерства сообщения встретились с жителями поселка за закрытыми дверями. Активист района Рено Бринькис пытался объяснить, что переход нужен - он единственное правильное решение для безопасности людей.

Переход так и не построили, зато придумали объезд, который значительно удлиняет путь домой для всех жителей поселка.

«Этот вопрос был решен за счет финансов граждан. У государства денег нет, а у народа они есть? Разве мы должны платить из своего кармана, когда уже платим налоги за бездействие правительства?», – задала риторический вопрос жительница Медемциемса Дайга Ругая.

Жители отметили, что за 5 лет, проезжая ежедневно на семь километров больше, домохозяйства понесли убытки в общей сложности на 5,3 миллиона евро, проехали дополнительно 18,5 миллиона километров и провели в дороге дополнительно 264 000 часов.

В Минтрансе отметили, что в ближайшее время на этом перекрестке ничего существенно не изменится.

«У нас в дорожном фонде столько же денег, сколько есть, а ведь есть волости и города в Латгалии, где дороги даже не заасфальтированы», — сказал Эдгарс Клетниекс («Прогрессивные»), советник министра сообщения.

Министерство продолжит оценку и поиск решений в течение двух недель, в то время как жители заявляют, что не отступят от своих требований.

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