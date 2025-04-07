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«Это кровавая бойня!» Тарифы Трампа обвалили мировые фондовые рынки

© BBC 7 апреля, 2025 16:00

Бизнес 0 комментариев

Сегодня утром стремительно упали фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, реагируя на тарифы, объявленные президентом США на прошлой неделе. Спустя несколько часов так же отреагировали и европейские индексы. Дональд Трамп дал понять, что это его не беспокоит, сравнив падение рынков с реакцией на прием «необходимого лекарства», сообщает BBC.

Как отмечает Bloomberg Economics, последние тарифные меры Трампа ставят под угрозу около 1% валового внутреннего продукта Европы, что вызвало переоценку акций финансового сектора. Инвесторы ожидают, что Европейский центробанк предпримет меры по спасению ситуации посредством дальнейшего снижения процентных ставок. Более низкие ставки означают снижение чистого процентного дохода, одного из основных факторов роста доходов банков в последние годы.

Первыми на введение новых пошлин в понедельник отреагировали ключевые биржевые индексы Азии. Все они, от Шанхая до Токио и от Сиднея до Гонконга, обрушились сразу после открытия торгов.
К середине дня японский индекс Nikkei 225 упал на 6%, австралийский ASX 200 снизился на 4%, а южнокорейский Kospi — на 4,7%. Индекс Shanghai Composite снизился более чем на 6%, в то время как гонконгский Hang Seng и тайваньский TAIEX упали примерно на 10%.

Индекс MSCI Asia Pacific, который включает компании с большой и средней капитализацией из 13 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, показал самое сильное падение с 2008 года (минус 7,1%), а японский Nikkei 225 вошел в зону «медвежьего рынка» — т.е. упал на 20% или более от своего предыдущего максимума, пишет агентство Bloomberg.

 Как прокомментировал ВВС один из аналитиков — «Это кровавая бойня!».
Поскольку биржи в Китае, Гонконге и на Тайване были закрыты в пятницу из-за праздников, инвесторы отреагировали на мировые обвалы только в понедельник, из-за чего падение оказалось особенно резким.

Открывшиеся спустя несколько часов европейские биржи отреагировали аналогичным образом. В Великобритании FTSE 100 упал примерно на 6%, немецкий Dax — почти на 10%. Золото, традиционно считающееся безопасным активом, сегодня торгуется без изменений.

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