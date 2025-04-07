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«Цены реально неадекватные!» Люди заметили, что даже Stockmann уже дешевле Rimi (4)

la.lv 7 апреля, 2025 18:12

Выбор редакции 4 комментариев

Пост пользователя на платформе социальных сетей «X», сравнивающий цены на один и тот же товар в «Стокманне» и «Рими», привлек внимание людей. К удивлению людей, разница в цене оказалась значительной - 1,69 евро, но еще более удивительным является тот факт, что данный продукт стоит гораздо дороже не в «Стокманне», который всегда ассоциировался как дорогой магазин, а в «Рими», пишет la.lv.

Пользовательница «Х» разместил две фотографии пакетиков черного чая Ahmad - 25 пакетиков внутри, штрих-код идентичен, но цены... Если в Stockmann этот чай можно купить за 2,30 евро, то в Rimi он стоит гораздо дороже - 3,99 евро.

 

Женщина написала: «Цены в «супердорогом» Stockmann (слева) против «всегда выгодного» Rimi. Rimi (слева) против «всегда выгодной сделки»».

Сравнение продуктов поднимает вопрос: каковы реальные механизмы наценки в супермаркетах? Насколько непропорциональна высокая наценка у разных магазинов?

Несколько человек в комментариях под этим постом отметили, что совершать покупки в «Стокманне» стало выгоднее.

 

 

А одна пользовательница написала: "Я перестала делать покупки в Rimi с того момента, как ко мне подбежал охранник - ходить в маске! Цены действительно неадекватные по сравнению с Maxima, Top или Depo!"

 

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Комментарии (4) 122 реакций
Комментарии (4) 122 реакций
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