Пользовательница «Х» разместил две фотографии пакетиков черного чая Ahmad - 25 пакетиков внутри, штрих-код идентичен, но цены... Если в Stockmann этот чай можно купить за 2,30 евро, то в Rimi он стоит гораздо дороже - 3,99 евро.

Женщина написала: «Цены в «супердорогом» Stockmann (слева) против «всегда выгодного» Rimi. Rimi (слева) против «всегда выгодной сделки»».

Сравнение продуктов поднимает вопрос: каковы реальные механизмы наценки в супермаркетах? Насколько непропорциональна высокая наценка у разных магазинов?

Несколько человек в комментариях под этим постом отметили, что совершать покупки в «Стокманне» стало выгоднее.

А одна пользовательница написала: "Я перестала делать покупки в Rimi с того момента, как ко мне подбежал охранник - ходить в маске! Цены действительно неадекватные по сравнению с Maxima, Top или Depo!"