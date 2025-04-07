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Сначала закрыть, потом открыть: в рижских больницах восстановят отделения неотложной помощи?

© Lsm.lv 7 апреля, 2025 18:11

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Пациенты, которым нужна помощь, часами ждут её в коридорах — так иногда происходит в крупнейших больницах Латвии. Что делать, чтобы избежать таких ситуаций? Возможно, нужно восстанавливать отделения неотложной помощи в тех больницах, где их раньше закрыли — например, в Рижской 1-й или 2-й больницах. Такую мысль допускает министр здравоохранения. Но даже если средства на это найдут — остаётся большой вопрос, где найти медиков, которые будут помогать этим пациентам? В этом вопросе разбиралась Служба новостей Латвийского телевидения.

С идеей открыть отделения неотложной помощи в рижских больницах — после кризиса с приёмным покоем Страдиня — выступил министр здравоохранения. Люди стареют, долго болеют, обостряются хронические заболевания. Новое приёмное отделение в Страдиня будет готово только через несколько лет.

Рижане поддерживают идею получать неотложную помощь, например, в Рижской 1-й больнице.

«Жителям центра очень близко. И было бы идеально — не ездить в районы», — сказала Анете.

«Чем больше больниц, тем лучше», — сказала Гунта.

Здания и земля Рижских 1-й и 2-й больниц принадлежат самоуправлению. Обе — муниципальные предприятия. Но услуги неотложной медицины обеспечивает и оплачивает государство. Именно государство в 2009 году, когда министром здравоохранения была Байба Розентале, прекратило финансирование неотложной помощи в Рижской 1-й больнице.

«Как говорят в народе — что было, то было. Но чисто с финансовой точки зрения больницу, которая не является больницей, сделать вновь неотложной больницей — не невозможно, но это абнормально дорого. И кто будет это делать?», — сказала директор Департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате.

Город, скорее, смотрит в сторону Рижской 2-й больницы. Потому что на её территории вскоре построят новый корпус, а старое здание можно будет использовать для других целей.

«Что мы видим как возможность — построив новый ортопедический комплекс там же, поскольку позволяет территория, старый корпус, который многое повидал, можно предусмотреть именно для неотложной помощи, для ухода — как больницу более низкого уровня. Но это только совместно с государством», — добавила Ирена Кондрате.

«Но это всё равно займёт время. Нельзя сделать это быстро, даже если есть деньги и оборудование. Нужны специалисты. Есть и другие варианты — например, менее тяжёлых пациентов перевозить во вторичные больницы», — сказал мэр Риги Вилнис Кирсис.

В любом случае, даже если найдутся деньги на ремонт и оборудование, гораздо более острый вопрос — это врачи и медсёстры. Работать будет некому. Уже сейчас много вакансий в той же больнице им. Страдиня. Работа в приёмном отделении тяжёлая и эмоционально выматывает.

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