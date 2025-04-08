Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

«Мы по-разному видим»: Европа не стала оплачивать создание дронового заслона в Балтии (2)

© LETA 8 апреля, 2025 08:25

Мир 2 комментариев

Поскольку Литва и Эстония не получили финансирование от Европейского союза (ЕС) на так называемый «дроновый заслон», литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас выразил сожаление, что эти вопросы придется решать на национальном уровне и за счет государственных средств.

«Очевидно, что даже в Брюсселе мы по-разному видим, чем живут наши государства-члены в ЕС. И остается только сожалеть, что решать эти вопросы нам придется за счет усилий и средств наших национальных государств», — заявил глава правительства журналистам в понедельник в Мариямполе.

«Европа большая, интересы различаются, и иногда то, что причиняет нам боль или важно для нас, для Европы - не очень», — добавил он.

Агентство BNS сообщало, что Литва и Эстония не получили финансирования от ЕС на так называемый «дроновый заслон», предназначенный для защиты государственных границ.

Как сообщало МВД, беспилотники и другие инновационные технологии являются необходимостью при организации работы Службы охраны государственной границы (СОГГЛ) в связи с меняющейся обстановкой с безопасностью в регионе.

Как сообщила BNS СОГГЛ, Брюссель отклонил заявку на финансирование в начале марта.

В понедельник глава СОГГЛ Рустамас Любаевас также говорил о том, что после отклонения заявки придется искать другие источники финансирования. По его словам, данный проект в первую очередь позволит осуществлять обмен информацией, обнаружение беспилотников и их нейтрализацию.

На вопрос о том, не разочаровывает ли такое решение ЕС, что, хотя средства Сообщества выделяются на различные сферы, они не направляются на оборону, Палуцкас ответил, что нужно радоваться тем средствам, которые ЕС выделяет.

«Хорошо, что они что-то финансируют, потому что тогда мы сможем направить финансовые ресурсы туда, где у нас есть другая потребность, которая, возможно, не так важна для Европы», — сказал премьер.

«Но так устроена Европа. Нам нужно вести переговоры, нам нужно смотреть, где мы можем поддержать потребности южан, чтобы они поддержали потребности нас, северян. Ну а в этот раз мы не смогли достичь соглашения, но попробуем в следующий раз», — сказал он.

В мае прошлого года тогдашний министр внутренних дел Агне Билотайте объявила, что страны региона договорились создать так называемый «дроновый заслон».

Тогда она сказала BNS, что для создания «дронового заслона» государства будут использовать беспилотные летательные аппараты для наблюдения за границей, а также системы противодействия дронам, которые позволят им останавливать дроны из враждебных государств, используемые для контрабанды и провокаций. Она не уточнила, когда эта идея могла бы быть реализована.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2) 37 реакций
Комментарии (2) 37 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков (2)

Важно 20:50

Важно 2 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу (2)

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 2 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post (2)

Важно 20:40

Важно 2 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика (2)

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 2 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения (2)

Важно 20:18

Важно 2 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева (2)

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 2 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО) (2)

Важно 20:09

Важно 2 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать