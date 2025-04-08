«Очевидно, что даже в Брюсселе мы по-разному видим, чем живут наши государства-члены в ЕС. И остается только сожалеть, что решать эти вопросы нам придется за счет усилий и средств наших национальных государств», — заявил глава правительства журналистам в понедельник в Мариямполе.

«Европа большая, интересы различаются, и иногда то, что причиняет нам боль или важно для нас, для Европы - не очень», — добавил он.

Агентство BNS сообщало, что Литва и Эстония не получили финансирования от ЕС на так называемый «дроновый заслон», предназначенный для защиты государственных границ.

Как сообщало МВД, беспилотники и другие инновационные технологии являются необходимостью при организации работы Службы охраны государственной границы (СОГГЛ) в связи с меняющейся обстановкой с безопасностью в регионе.

Как сообщила BNS СОГГЛ, Брюссель отклонил заявку на финансирование в начале марта.

В понедельник глава СОГГЛ Рустамас Любаевас также говорил о том, что после отклонения заявки придется искать другие источники финансирования. По его словам, данный проект в первую очередь позволит осуществлять обмен информацией, обнаружение беспилотников и их нейтрализацию.

На вопрос о том, не разочаровывает ли такое решение ЕС, что, хотя средства Сообщества выделяются на различные сферы, они не направляются на оборону, Палуцкас ответил, что нужно радоваться тем средствам, которые ЕС выделяет.

«Хорошо, что они что-то финансируют, потому что тогда мы сможем направить финансовые ресурсы туда, где у нас есть другая потребность, которая, возможно, не так важна для Европы», — сказал премьер.

«Но так устроена Европа. Нам нужно вести переговоры, нам нужно смотреть, где мы можем поддержать потребности южан, чтобы они поддержали потребности нас, северян. Ну а в этот раз мы не смогли достичь соглашения, но попробуем в следующий раз», — сказал он.

В мае прошлого года тогдашний министр внутренних дел Агне Билотайте объявила, что страны региона договорились создать так называемый «дроновый заслон».

Тогда она сказала BNS, что для создания «дронового заслона» государства будут использовать беспилотные летательные аппараты для наблюдения за границей, а также системы противодействия дронам, которые позволят им останавливать дроны из враждебных государств, используемые для контрабанды и провокаций. Она не уточнила, когда эта идея могла бы быть реализована.