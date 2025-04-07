В прошлогоднем отчете прокуратуры говорилось, что сотрудники СГД были привлечены к уголовной ответственности за мошенничество, хищение и должностной подлог. Получив задание, они запросили средства на осуществление оперативной деятельности, но растратили эти деньги, использовав их неэффективно и присвоив, а также подготовили документы на якобы отработанные сверхурочные часы, которые были оплачены.

В дополнение к изложенному в отчете, прокуратура сообщила агентству LETA, что в общей сложности было незаконно получено около 1 500 евро.

В настоящее время дело находится в суде, но оно засекречено и составляет государственную тайну. Поэтому дополнительная информация предоставлена ​​не будет.