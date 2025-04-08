Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

«Мы можем вас победить, но что мы можем у вас взять? Шпроты?»: Барщевский — о Латвии (ВИДЕО) (4)

la.lv 8 апреля, 2025 08:47

Латышские СМИ 4 комментариев

Видео, опубликованное бывшим советником министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко, привлекло широкое внимание в социальных сетях. В нем представлено интервью с российским адвокатом Михаилом Барщевским, в котором он открыто высказывает пренебрежительное и оскорбительное мнение о Латвии и странах Балтии, пишет la.lv.

Барщевскис облекает свои мысли в экономические и политические упреки, но они больше отражают его ограниченные знания и предрассудки, чем реальность. 

В частности, адвокат Барщевский (у которого, как поговаривали, до нападения России на Украину, была недвижимость и ВНЖ в Латвии), говорит следующее: 

"У меня много знакомых в Прибалтике, особенно в Латвии. Там такая задница с экономикой, такая задница...Но политики местные настроены воевать с Россией. Кто? Чем? Но народу промывают мозги - сейчас Россия на нас нападёт. Нам нужен ещё один нищий регион? У нас денег нет вас содержать. Нет, завоевать мы вас можем, денег просто нет вас содержать. Где ваша экономика? Где Рижский автомобильный завод? Где ВЭФ? Это всё торговые центры сегодня. Где ваша бумажная промышленность? У вас только картон. Почему? Потому что это самое вредное производство. Что у вас есть, что брать? Шпроты?"

Пренебрежительные высказывания российского адвоката в адрес Латвии вызвали резкую и ироничную реакцию на платформе «Х». Многие комментаторы указывали на нынешнюю ситуацию в России и исторические параллели, которые раскрывают пустоту риторики Барщевского.

«Латвия, Рига, 1939 год. Вскоре после этого прибудут «освободители» из России, которые принесут с собой тот же нарратив», — пишет один из комментаторов.

«Российская элита насмехается над ценностью Латвии — в то время как их собственные города рассыпаются в прах. Барщевский пренебрежительно отзывается о «шпротах», игнорируя нищету в собственной стране. Проекция, да?» кто-то еще добавляет.

Другой продолжает: «Судя по украинскому опыту — они берут все, что не прикручено. Даже унитазы. Стоит ли верить этому человеку?»

ФОТО скриншот видео

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (4) 396 реакций
Комментарии (4) 396 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков (4)

Важно 20:50

Важно 4 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу (4)

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 4 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post (4)

Важно 20:40

Важно 4 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика (4)

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 4 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения (4)

Важно 20:18

Важно 4 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева (4)

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 4 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО) (4)

Важно 20:09

Важно 4 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать