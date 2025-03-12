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Заставить Россию пойти на мировую можно только силой: эксперт по международным делам Сандис Шрадерс

Редакция PRESS 12 марта, 2025 18:18

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LETA

После переговоров между США и Украиной отношения между двумя странами улучшились, и это позитивное событие. Такую оценку дают как латвийские официальные лица, так и эксперты. Однако пока неясно, смогут ли переговоры стать поворотным моментом на пути к прекращению боевых действий. Поскольку дипломатические усилия США активизируются, ближайшие дни могут оказаться решающими, пишет TV3.lv.

По мнению эксперта по международным делам, исследователя Латвийского института внешней политики (LĀI) Сандиса Шрадерса, переговоры могут стать поворотным моментом в дальнейшем развитии событий.

«Встреча изменила мирный процесс и динамику в целом, поскольку США выступили со многими важными предложениями, которые оказались приемлемыми для Украины. Эти предложения были приняты Украиной и также представлены российской стороне. Администрация США получила представление о том, как Украина видит гарантии безопасности и прекращение боевых действий, которые могли бы привести к прочному миру. Разумеется, мы не знаем всех подробностей. США продолжат заниматься дипломатией. Будет вести переговоры с Россией, с Украиной, с европейскими партнерами», — отмечает Шрадерс.

Однако одной дипломатии будет не достаточно, прогнозирует эксперт, подчеркивая, что заставить Россию согласиться на прекращение огня можно только силой.

«В отношениях с Россией никакие соглашения не работают. Действует только военная сила. Я думаю, если Россия продолжит нарушать предложения, которые США и Украина сделали России, если Россия продолжит выдвигать нереалистичные требования, которые ни Америка, ни Европа, ни Украина не готовы принять ради заключения мира, то можно ожидать, что военная поддержка Украины со стороны США будет увеличиваться, поддержка Украины со стороны европейских стран будет увеличиваться, а сама Россия своими заявлениями загонит себя в тупик. Потому что в военной сфере мы можем ожидать, что у Украины будут средства для полного изгнания российских войск с украинской территории», — говорит Шрадерс.

 

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