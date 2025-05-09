Нарушения начались ещё вчера вечером: начальник полиции о 9 мая

Что за нарушения - на некоторых кладбищах на могилы клали цветы, к которым привязывали так называемые георгиевские ленточки.

Кроме того - вчера вечером на кладбище в Лиепае из свечей была выложена пятиконечная звезда. Так же в соцсетях (конкретно в Фейсбуке) некоторые люди использовали запрещенные символы.

8 мая в Саласпилсском мемориале собралось примерно 150 человек, состоялось богослужение. Хотя индивидуальных нарушений в данном случае выявлено не было, остается вопрос, было ли это собрание организованным, пояснил Рукс. Вопрос рассматривается, так как вчера организация такого мероприятия по закону была запрещена, добавил он.

Уже начато несколько административных процессов, но уголовных процессов на данный момент нет.

"Но по сути ничего особого тревожного не произошло", - сообщил начальник Госполиции.