Запрет на импорт сельхозпродуктов из России и Белоруссии будет продлен; Сейм концептуально поддержал

Парламент решил присвоить законопроекту статус срочного, то есть он будет рассмотрен в двух чтениях. Окончательное чтение планируется на 3 апреля.

Информационный доклад Минземледелия о влиянии данного запрета в Латвии свидетельствует о том, что в прошлом году во втором полугодии, когда по предложению Латвии Еврокомиссия повысила таможенные пошлины ЕС на импорт товаров из обеих стран-агрессоров, по сравнению с первым полугодием 2024 года импорт кормов для скота из России и Белоруссии в Латвию сократился на 93%, зерновых культур - на 100%, растительных масел - на 99,9%, семян масличных растений - на 56%, а растительных продуктов, не вошедших ни в одну категорию, на 87%.

Глава Минземледелия Армандс Краузе признал, что введение запретов на национальном уровне помогает сократить импорт из стран-агрессоров, но запреты на национальном уровне не столь эффективны по сравнению с тарифами ввозных пошлин на уровне ЕС.

Однако Краузе высказал мнение, что сохранение запретов на национальном уровне все же важно, так как благодаря им отдельные компании не ввозят в Латвию российские и белорусские продовольствие и сельхозпродукцию. Эти запреты также демонстрируют жесткую позицию Латвии - за запрет импорта любых продуктов питания в ЕС из стран-агрессоров.

В рассмотренном правительством информационном докладе говорится, что наиболее эффективным способом сокращения импорта сельхозпродукции из стран-агрессоров в ЕС являются совместные ограничения на уровне Евросоюза. По данным министерства, увеличение таможенных пошлин на уровне ЕС более существенно повлияло на импор российской и белорусской сельхозпродукции, чем запрет импорта на уровне Латвии, так как продукты, запрещенные на национальном уровне, могут быть запущены в свободный оборот на внутреннем рынке ЕС и, будучи импортированы в Латвию, быть поставлены получателю в другой стране ЕС.

Уже сообщалось, что правилами Кабмина о сельхозпродуктах и кормовых продуктах, запрещенных к ввозу в Латвию, предусмотрено, что запрет на импорт распространяется на картофель, помидоры, лук, чеснок, капусту, салат, морковь, репу, брюкву, свеклу, корень овса, корневой сельдерей, редис и другие корнеплоды, огурцы и корнишоны, бобовые и другие свежие овощи.

В Латвию из России и Белоруссии нельзя импортировать также орехи, бананы, финики, инжир, ананасы, авокадо, цитрусовые, дыни, груши, айву, абрикосы, вишни, персики, сливы, чернику. Запрет распространяется на замороженные, консервированные и сушеные продукты из орехов и фруктов.

Ввозить из России и Белоруссии в Латвию нельзя также пшеницу, смеси пшеницы и ржи, рожь, ячмень, овес, кукурузу, рис, зерновое сорго и гречиху.

Запрет касается также муки и гранул из мяса или мясных субпродуктов, рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, отрубей, остатков крахмального производства и т.п., жмыха сахарного тростника и других отходов сахарного производства, жмыха соевых бобов, арахисового масла, семян хлопчатника, льна, рапса, кокосовых или пальмовых орехов, виноградного осадка, материалов, отходов и остатков растительного происхождения, промежуточных продуктов и изделий, используемых в качестве корма для животных.