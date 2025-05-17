Ситуация с железной дорогой в аэропорт Рига проясняется — «Неаткарига»

Из слов министра следует, что железную дорогу в аэропорт построят, но это будет всего лишь ответвление уже существующей линии Рига - Тукумс, оно будет начинаться со станции Иманта. А вот о поездках с Центрального вокзала в столице через аэропорт Рига в Яунмарупе, Бауску или Берлин пока что придется забыть. В данный момент ведутся работы над строительством ветки в Иманту и незаконченной станции в аэропорту. Создается также стройплощадка для главной трассы Rail Baltica, которая пересечет Латвию от Литвы до границы с Эстонией. Что делать с гигантскими опорами, ведущими от аэропорта в сторону кладбища в Яунмарупе, неясно.

- Какие новости есть по строительству Rail Baltica? Видно, что в аэропорту до сих пор бетонируют столбы.

- Сейчас все уточняется, что и как мы делаем на всех наших стройплощадках на главной трассе, идущей от Мисы вниз (имеется в виду направление литовской границы). Готовится стройплощадка. Мы мобилизованы на рижском Центральном вокзале, где должны проводиться работы. Все договоры заключены. На станции в аэропорту Рига сейчас улаживаются незаконченные дела, чтобы могло двигаться вперед строительство железной дороги от вокзала до Иманты. Там приводится в порядок тяжкое и трудное наследие. Там в самом деле будут сложные и трудные решения. Но эти вопросы будут улажены.

- Если уж вопросы решаются, то получается, что мы уже на первом этапе строительства Rail Baltica дотянем до аэропорта?

- На Vivi, мы конечно, доедем до аэропорта.

- С Центрального вокзала?

- Да.

- А из аэропорта в Мису по направлению к Бауске? Опоры уже соорудили.

- Опоры, к сожалению, соорудили. Это была горестная констатация факта. Когда я вступил в должность, съездил туда и увидел эти двадцать три бетонных столба.

- Есть какая-то идея, что с ними делать?

- Мы над этим работаем. Решение должно быть.

- Может быть, там можно было бы пустить трамвай в Яунмарупе или на Яунмарупское кладбище?

- На этот вопрос я сегодня не отвечу, но в самом деле это не самый лучший пример.

Следует также напомнить, что согласно последней доступной информации расходы на первую очередь Rail Baltica во всех странах Балтии могут достичь 14,3 млрд евро, из них в Латвии - 5,5 млрд евро, однако потенциально возможно сэкономить до 400 млн евро за счет оптимизации технических решений, есть возможности сэкономить и другими способами. Общие затраты проекта соответственно анализу затрат и выгод в странах Балтии могут достигнуть 23,8 млрд евро. Предыдущий анализ, проведенный в 2017 году, оценивал общую стоимость проекта в 5,8 млрд евро.

Невзирая на дороговизну проекта, предполагается, что по новой железной дороге длиной 870 км с европейской колеей (1435 мм) поезда смогут ездить не быстрее 240 км/ч.