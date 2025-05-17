Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 17. Мая Завтра: Dailis, Herberts, Umberts
Доступность

Ситуация с железной дорогой в аэропорт Рига проясняется — «Неаткарига»

Neatkarīgā Rīta Avīze 17 мая, 2025 09:10

Важно 0 комментариев

Было много споров по поводу реализации проекта Rail Baltica, особенно по вопросу, придет или нет Rail Baltica в Ригу и аэропорт Рига. Министр сообщения Атис Швинка в беседе с nra.lv рассказал о решении, которое существует на данный момент, и оно не слишком вдохновляет.

Из слов министра следует, что железную дорогу в аэропорт построят, но это будет всего лишь ответвление уже существующей линии Рига - Тукумс, оно будет начинаться со станции Иманта. А вот о поездках с Центрального вокзала в столице через аэропорт Рига в Яунмарупе, Бауску или Берлин пока что придется забыть. В данный момент ведутся работы над строительством ветки в Иманту и незаконченной станции в аэропорту. Создается также стройплощадка для главной трассы Rail Baltica, которая пересечет Латвию от Литвы до границы с Эстонией. Что делать с гигантскими опорами, ведущими от аэропорта в сторону кладбища в Яунмарупе, неясно.

- Какие новости есть по строительству Rail Baltica?  Видно, что в аэропорту до сих пор бетонируют столбы.

- Сейчас все уточняется, что и как мы делаем на всех наших стройплощадках на главной трассе, идущей от Мисы вниз (имеется в виду направление литовской границы). Готовится стройплощадка. Мы мобилизованы на рижском Центральном вокзале, где должны проводиться работы. Все договоры заключены. На станции в аэропорту Рига сейчас улаживаются незаконченные дела, чтобы могло двигаться вперед строительство железной дороги от вокзала до Иманты. Там приводится в порядок тяжкое и трудное наследие. Там в самом деле будут сложные и трудные решения. Но эти вопросы будут улажены.

- Если уж вопросы решаются, то получается, что мы уже на первом этапе строительства Rail Baltica дотянем до аэропорта?

- На Vivi, мы конечно, доедем до аэропорта.

- С Центрального вокзала?

- Да.

- А из аэропорта в Мису по направлению к Бауске? Опоры уже соорудили.

- Опоры, к сожалению, соорудили. Это была горестная констатация факта. Когда я вступил в должность, съездил туда и увидел эти двадцать три бетонных столба.

- Есть какая-то идея, что с ними делать?

- Мы над этим работаем. Решение должно быть.

- Может быть, там можно было бы пустить трамвай в Яунмарупе или на Яунмарупское кладбище?

- На этот вопрос я сегодня не отвечу, но в самом деле это не самый лучший пример.

Следует также напомнить, что согласно последней доступной информации расходы на первую очередь Rail Baltica во всех странах Балтии могут достичь 14,3 млрд евро, из них в Латвии - 5,5 млрд евро, однако потенциально возможно сэкономить до 400 млн евро за счет оптимизации технических решений, есть возможности сэкономить и другими способами. Общие затраты проекта соответственно анализу затрат и выгод в странах Балтии могут достигнуть 23,8 млрд евро. Предыдущий анализ, проведенный в 2017 году, оценивал общую стоимость проекта в 5,8 млрд евро.

Невзирая на дороговизну проекта, предполагается, что по новой железной дороге длиной 870 км с европейской колеей (1435 мм) поезда смогут ездить не быстрее 240 км/ч.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Историк: 35 лет назад мы не осознавали, в какой мы глубокой яме — TV24

Важно 10:15

Важно 0 комментариев

"Я бы сказал, было вполне хорошо, учитывая, где мы были эти 35 лет назад. В тот момент мы по-настоящему не осознавали, в какой мы глубокой яме - на краю пропасти", - сказал в программе Kārtības rullis историк и ведущий исследователь Видземской высшей школы Гатис Круминьш в ходе дискуссии о латвийском государстве, обществе и вопросах нашей идентичности через 35 лет после восстановления независимости Латвии в 1990 году.

"Я бы сказал, было вполне хорошо, учитывая, где мы были эти 35 лет назад. В тот момент мы по-настоящему не осознавали, в какой мы глубокой яме - на краю пропасти", - сказал в программе Kārtības rullis историк и ведущий исследователь Видземской высшей школы Гатис Круминьш в ходе дискуссии о латвийском государстве, обществе и вопросах нашей идентичности через 35 лет после восстановления независимости Латвии в 1990 году.

Читать
Загрузка

Преступление, удивившее даже инспектора полиции: что произошло в Улброке

Важно 09:42

Важно 0 комментариев

В поселке Улброка Ропажского края ночью "поработали" воры. Местные жители, рано утром обнаружив, что их автомашинам причинен вред, вызвали полицию и не могут объяснить, почему и зачем воры украли номерные знаки. Об этом рассказала программа Degpunktā.

В поселке Улброка Ропажского края ночью "поработали" воры. Местные жители, рано утром обнаружив, что их автомашинам причинен вред, вызвали полицию и не могут объяснить, почему и зачем воры украли номерные знаки. Об этом рассказала программа Degpunktā.

Читать

К нам идет зона осадков: в субботу вечером Ригу снова зальет затяжным дождем

Важно 09:21

Важно 0 комментариев

В субботу ожидается преимущественно облачная погода, местами, в основном на западе, согласно прогнозу синоптиков, временами будет проясняться.

В субботу ожидается преимущественно облачная погода, местами, в основном на западе, согласно прогнозу синоптиков, временами будет проясняться.

Читать

Дожди идут третий день: Рига уже «поплыла»? (ФОТО)

Важно 08:45

Важно 0 комментариев

Затяжные дожди в наших краях, к сожалению, не редкость. Многие рижане уже привыкли, кто как начнется дождь, так сразу стихийное бедствие. Искать пропавшие в лужах номера и объезжать затопленные участки — это водительская рутина во время сильных дождей. Нынче уже третий день практически без остановки барабанит ливень, и интересно узнать, сильно ли затопило город?

Затяжные дожди в наших краях, к сожалению, не редкость. Многие рижане уже привыкли, кто как начнется дождь, так сразу стихийное бедствие. Искать пропавшие в лужах номера и объезжать затопленные участки — это водительская рутина во время сильных дождей. Нынче уже третий день практически без остановки барабанит ливень, и интересно узнать, сильно ли затопило город?

Читать

А у нас что? Министр финансов предлагает создать «саморазвивающуюся бюрократию»

Мнения 08:21

Мнения 0 комментариев

Латвии нужна "саморазвивающаяся бюрократия", чтобы оценить, способны ли мы реагировать на внешние события и управлять процессами в государственном секторе, заявил министр финансов Арвилс Ашераденс на конференции "Бюрократия и общество", организованной Латвийским университетом и организацией "Формула Латвии 2050".

Латвии нужна "саморазвивающаяся бюрократия", чтобы оценить, способны ли мы реагировать на внешние события и управлять процессами в государственном секторе, заявил министр финансов Арвилс Ашераденс на конференции "Бюрократия и общество", организованной Латвийским университетом и организацией "Формула Латвии 2050".

Читать

Генсек НАТО: Путин совершил ошибку, не приехав в Стамбул

Мир 07:57

Мир 0 комментариев

Президент России Владимир Путин принял неправильное решение, отказавшись приезжать на переговоры с представителями Украины в Стамбуле. Об этом в пятницу, 16 мая, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в кулуарах саммита Европейского политического сообщества (ЕПК) в столице Албании Тиране.

Президент России Владимир Путин принял неправильное решение, отказавшись приезжать на переговоры с представителями Украины в Стамбуле. Об этом в пятницу, 16 мая, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в кулуарах саммита Европейского политического сообщества (ЕПК) в столице Албании Тиране.

Читать