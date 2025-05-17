Жители Латвии (не) радуются снегу, выпавшему 16 мая

Если опустить комментарии, состоящие в основном из нецензурной лексики, то можно сказать, что безвременный снегопад послужил очередным поводом для веселья и сарказма:

- Я как-то иначе представляла себе глобальное потепление.

- Я слушаю, как гниют платья в шкафу и как листья лезут обратно в ветки.

- Ходили разговоры, что министерство климата собираются ликвидировать. Они испугались, начали шевелить своими жирными задницами, и вот результат.

- Хватит бухтеть! Нам надо работать усерднее и упорнее платить налог на климат. Только так мы можем добиться, чтобы в Латвии был мягкий климат Мадейры, +25 градусов круглый год!

- Надо вырубать черемуху. Срочно.

- Где лыжи?

- Кто-нибудь уже заказал на LR2 песню Uzsniga sniedziņš balts?

- Нападение ворон? (Комментарий под фото автомашины в снегу. - Ред.)

- Это тополя цветут.

- Для Рождества никогда не поздно.