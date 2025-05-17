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Жители Латвии (не) радуются снегу, выпавшему 16 мая

Редакция PRESS 17 мая, 2025 15:23

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Поскольку погода фактически с начала месяца нас не балует, в латвийском сегменте соцсетей народ активно делится фотографиями, где запечатлен снег, выпавший в пятницу, 16 мая.

Если опустить комментарии, состоящие в основном из нецензурной лексики, то можно сказать, что безвременный снегопад послужил очередным поводом для веселья и сарказма:

- Я как-то иначе представляла себе глобальное потепление.

- Я слушаю, как гниют платья в шкафу и как листья лезут обратно в ветки.

- Ходили разговоры, что министерство климата собираются ликвидировать. Они испугались, начали шевелить своими жирными задницами, и вот результат.

- Хватит бухтеть! Нам надо работать усерднее и упорнее платить налог на климат. Только так мы можем добиться, чтобы в Латвии был мягкий климат Мадейры, +25 градусов круглый год!

- Надо вырубать черемуху. Срочно.

- Где лыжи?

- Кто-нибудь уже заказал на LR2 песню Uzsniga sniedziņš balts?

- Нападение ворон? (Комментарий под фото автомашины в снегу. - Ред.)

- Это тополя цветут.

- Для Рождества никогда не поздно.

 

 

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Комментарии (0) 41 реакций
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