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Общаться в латвийских школах — только на госязыке? В Сейм подан проект соответствующего решения

© LETA 17 мая, 2025 14:24

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15 мая депутаты Сейма подали на рассмотрение в комиссию Сейма по образованию, культуре и науке проект решения, которым предусмотрено исключить использование русского языка в латвийских школах: следует обеспечить, чтобы и учебный процесс, и общение велись только на латышском языке.

Проект решения подготовлен депутатами от Нацобъединения.

Нацобъединение заявляет, что поступили жалобы от учащихся и их родителей в связи с тем, что учебный процесс иногда ведется билингвально. Кроме того, в некоторых школах и детсадах обмен информацией и общение ведется на русском языке, что вызывает недоумение и противоречит политике в сфере госязыка.

Депутаты также отмечают, что бывали случаи, когда на торжественных мероприятиях, например, во время последнего звонка, учащиеся поздравляли учителей на русском языке.

Проектом решения предусмотрено также поручить министру образования Даце Мелбарде принять необходимые решения и внести изменения в правила Кабмина, чтобы с 1 сентября 2025 года в латвийских образовательных учреждениях прекратить обмен информацией, учебный процесс, школьные конкурсы и торжественные выступления на русском языке.

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