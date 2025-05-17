С давлением не шутят!

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Несмотря на то, что гипертония легко диагностируется и, благодаря современным препаратам, успешно лечится, в Латвии от нее умирает более 1600 человек в год. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в 2023 году гипертонические диагнозы стали причиной смерти 1648 латвийцев.

Вот что говорит ассоциированный профессор Медицинского факультета Латвийского университета Ивета Минтале: «Артериальная гипертензия — один из главных факторов риска инсульта, инфаркта, сердечной недостаточности и заболеваний почек. Данные показывают, что у почти 30% жителей Латвии повышено артериальное давление. Очень важно сделать все возможное, чтобы этот фактор риска устранить — начинать надо с ведения здорового образа жизни. Здесь большую роль играют контроль массы тела, здоровое питание, сокращение потребления соли и регулярная физическая активность. Однако если гипертония уже развилась, крайне важно добросовестно принимать назначенные врачом лекарства».

Согласно исследованию «Привычки, влияющие на здоровье жителей Латвии», из числа пациентов, которым врач назначил медикаменты от гипертонии, за последние две недели их регулярно не принимали 32% мужчин и 21% женщин.

«Чтобы лекарства были эффективными, их необходимо принимать! — убеждает общество профессор. — Сегодня у пациентов есть доступ к действительно эффективной терапии, включающей комбинации нескольких препаратов в одной таблетке. Это может снизить как кровяное давление, так и уровень холестерина, упрощая прием лекарств. Данные показывают, что снижение артериального давления всего на 10 мм рт. ст. может сократить сердечно-сосудистую смертность на 20-40%. Поэтому ключевую роль играет приверженность пациента — регулярный прием препаратов и тесное сотрудничество с лечащим врачом, который подберет наиболее эффективную и индивидуально подходящую терапию.

Нужно помнить: лечение гипертонии — это не спринт, а марафон длиной в жизнь, в котором сотрудничают пациент, врач и фармацевт. Награда за это — более долгая, качественная и здоровая жизнь».

(!) Кардиологи призывают каждого, независимо от возраста и самочувствия, хотя бы раз в год измерить свое давление — дома, у семейного врача, в аптеке, у соседа или друга. Если оно повышено, пожалуйста, не игнорируйте это и проконсультируйтесь со своим семейным врачом!»

СПРАВКА. Артериальная гипертензия — заболевание, при котором давление при повторных измерениях превышает 140/90 мм рт. ст. в кабинете врача или 135/85 мм рт. ст. при измерениях дома. Оптимальное давление в любом возрасте — 120/80 мм рт. ст. Наиболее частые симптомы высокого давления: головные боли, головокружение, раздражительность, сердцебиение, боли в области сердца. Но нередко повышенное давление не вызывает никаких ощущений, и человек узнает о нем только после возникновения осложнений.