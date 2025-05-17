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Новинка: на железнодорожных станциях появились билетные киоски; пока таких станций всего пять

© Lsm.lv 17 мая, 2025 12:42

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Dzelzceļa stacija "Zasulauks".

Если вдруг касса закрыта, а приложение не работает, теперь есть альтернатива — билеты на поезд можно купить в киоске самообслуживания. Вскоре можно будет купить билет и на междугородние автобусы, сообщает программа LSM+ «Сегодня вечером».

Важно, что билет, купленный в киоске, обойдется на 20 центов дешевле, чем в кассе. Пока оплата возможна только банковской картой — наличные не принимаются.

«Сейчас договариваемся о следующих станциях. Есть план дальнейшего развития — на автобусных станциях и, возможно, в больших магазинах. Сейчас там есть билеты на все поезда. В ближайшее время будут и билеты на автобусы. В будущем, возможно, подключится и общественный транспорт», — сказал сооснователь Tapbox Том Пиликсерс.

Впрочем, пока таким способом некоторые виды льготных билетов приобрести нельзя: это, в частности, бесплатные билеты для владельцев карты юрмальчанина, билеты для инвалидов, однодневный и месячный билеты. Билеты «туда и обратно» или с пересадкой также оформляются отдельно — нужно покупать два разных. Однако в предприятии TapBox говорят, что все впереди.

«Сейчас, помимо обычного билета, включены скидки по семейной карте 3+, и в размере 50% и 90%, а также билет багажа. Пока это все, но возможности не ограничены. Активно работаем над тем, чтобы все виды билетов были доступны, будем развивать продукт, чтобы охват был шире», — сказал Томс Пиликсерс.

Будут искать и решения, чтобы ввести возможность рассчитываться и наличными — хотя бы в некоторых из этих киосков.

За первые несколько дней было куплено около 60 билетов. Аппараты сейчас можно найти на станциях в Засулауксе, Золитуде, Иманте, Тукумсе и Слоке.

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