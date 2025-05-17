В Turība разрабатывают программу для управления компьютером силой мысли

Этот инструментарий на базе ИИ считывает сигналы, возникающие в процессе мышления, подобно тому, как происходит в процессе электроэнцефалографии, где прибор воспринимает низкочастотные волны, излучаемые мозгом человека. Эти сигналы анализируются и трансформируются в двумерные изображения на экране компьютера. Пользователь может подтвердить эти мысли, управляя таким образом компьютером без физического контакта.

Декан ИТ-факультета вуза Янис Пекша заявил, что эта "небольшая, но существенная" инновация может сделать рабочую среду более доступной для людей с расстройствами движения. Сейчас исследователи работают над тем, чтобы ИИ смог распознавать мысли при мозговой деятельности разных людей, а не в одном конкретном случае.

Инструментарий воспринимает конкретные мысли без учета эмоций, его тестирование не зависит от состояния здоровья и общей деятельности мозга пользователя. Цель состоит в том, чтобы способствовать визуализации мыслей и практическому ее применению в быту, поясняют исследователи.

Новая технология уже запатентована.

Это решение дополняет ранее созданную исследователями из Turība программу создания текста, разработанную в рамках проекта Intux программы Erasmus+. В этом проекте Turība сотрудничала с партнерами из Швеции, Испании и Финляндии, будучи ведущим партнером.