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Историк: 35 лет назад мы не осознавали, в какой мы глубокой яме — TV24

TV24 17 мая, 2025 12:15

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"Я бы сказал, было вполне хорошо, учитывая, где мы были эти 35 лет назад. В тот момент мы по-настоящему не осознавали, в какой мы глубокой яме - на краю пропасти", - сказал в программе Kārtības rullis историк и ведущий исследователь Видземской высшей школы Гатис Круминьш в ходе дискуссии о латвийском государстве, обществе и вопросах нашей идентичности через 35 лет после восстановления независимости Латвии в 1990 году.

"Поэтому в тот момент, возможно, мы несколько вещей не сделали. Мы не пошли на какие-то реформы, когда нужно было совершенно определенно гораздо радикальнее менять всю систему образования и многие другие вещи - избавиться от тех пятидесяти лет при советской власти. Учитывая это, а также то, что мы не осознавали, я думаю, что было вполне хорошо. Я бы сказал, что мы - господа! Я всегда сравниваю с остальной территорией СССР, как у других? Да, литовцы и эстонцы - и мы там же. Да, нас в эту яму чуть больше затянуло", - считает Круминьш.

Историк напомнил в эфире, что уже с 1986 года ВВП Латвии снижался. "Так что и это совершенный миф, что началась независимость и все рухнуло... Думаю, что полностью соответственно - этот корабль мы повернули. Итак, великое решение - из пропасти, черт знает откуда, мы его повернули в западном направлении. И соответственно тому, какая мощность у нас осталась, мы его удержали! Это главное, что удержали. Сейчас, конечно, можно часами говорить о том, почему было сложно удержать, но удержали - мы в НАТО, мы в ЕС. Да, ситуация не идеальна, но могло быть намного хуже", - заявил он.

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