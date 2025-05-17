Уголовное дело Букайнсов по подозрению в поддержке похищения внучки суд продолжит рассматривать в июне

Станислав Букайнс, обвиняемый в деятельности в антигосударственной организации, в середине лета 2024 года пересек реку на сапборде, убежав в Россию с похищенной им дочерью, с матерью которой он развелся. Уже в России Букайнс публично заявил, что запросил предоставить ему политическое убежище.

Госполиция начала уголовный процесс в связи с похищением малолетнего ребенка, а 22 июля 2024 года в Латвии по этому делу были задержаны родители Букайнса. Их признали подозреваемыми в поддержке преступления, и суд назначил им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мать девочки совершила поездку в Россию, ей при участии Минюста Латвии удалось вернуть ребенка на родину.

Дедушка и бабушка, задержанные за поддержку похищения ребенка, впоследствии были освобождены под залог - 200 тысяч евро с каждого.

Супруги Букайнсы обвиняются согласно части 3 статьи 153 Уголовного закона - похищение человека, повлекшее тяжкие последствия или совершенное по отношению к малолетнему лицу, или совершенное в организованной группе.

Такое преступление карается лишением свободы на срок от 3 до 12 лет с конфискацией имущества или без и пробационным надзором на срок до 3 лет или без него.