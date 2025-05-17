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Мужчина утонул, пока подростки снимали его на телефон, вместо того, чтобы вызвать спасателей

Редакция PRESS 17 мая, 2025 14:08

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Трагический инцидент в одном из городов Украины потряс общественность: мужчина тонет в водоеме, а группа подростков снимает происходящее на видео, смеясь и не вызывая помощь, пишет "Неаткарига".

Трагедия произошла в Днепре. По неизвестным причинам мужчина оказался в воде и начал тонуть в местном карьере. На берегу находилась группа подростков, которые стали свидетелями происходящего.

Однако вместо того, чтобы вызвать помощь или попытаться спасти жертву, они взяли свои телефоны и начали снимать.
В социальных сетях циркулирует видео, на котором видно, как мужчина борется за свою жизнь, а подростки смеются и комментируют происходящее. Никто из них не вызвал полицию или спасателей. В результате мужчина погиб.

В настоящее время неизвестно, в каком состоянии находился погибший — был ли у него шанс выбраться из воды или ему требовалась срочная помощь. Однако очевидно, что своевременно вызванные спасатели могли изменить исход событий.

Правоохранительные органы уже устанавливают личности несовершеннолетних, которые находились на месте трагедии. Будет дана юридическая оценка их действий (или бездействия) — по данному факту в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

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