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США обсудят вывод войск из Европы до конца 2025 года

© Deutsche Welle 17 мая, 2025 14:15

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Вопрос о сокращении американского военного присутствия в Европе будет обсуждаться после июньского саммита НАТО в Гааге, заявил постпред США при альянсе Мэттью Уитакер.

Соединенные Штаты после июньского саммита НАТО в Гааге начнут обсуждать с европейскими союзниками вопрос о сокращении американского военного присутствия в Европе, заявил в пятницу, 16 мая, постпред США при альянсе Мэттью Уитакер. "Все будет организовано, мы больше не будем терпеть затягивание в этом вопросе. Нам просто нужно проработать практические последствия", - сказал он, выступая на конференции по вопросам безопасности в Эстонии.

По словам Уитакера, Вашингтон обсудит любые изменения численности войск с союзниками, чтобы избежать пробелов в системе безопасности. При этом США не собираются покидать НАТО, а европейские партнеры ознакомлены с планами Америки, которая "уже более 30 лет желает сократить военное присутствие в Европе", цитирует политика агентство Reuters.

США призывают Европу увеличить расходы на оборону

В феврале вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил, что страны НАТО обязаны наращивать военные расходы. Президент Дональд Трамп пригрозил прекратить участие США в системе коллективной защиты альянса, если европейцы не увеличат свои расходы на оборону до 5% ВВП.

В середине марта в министерстве обороны США был распространен документ за подписью главы Пентагона Пита Хегсета, в нем Китай был описан как "единственная угроза, на которую ориентируется министерство", а потенциальное вторжение на Тайвань - как сценарий, который должен быть приоритетным по сравнению с другими потенциальными опасностями, писала газета The Washington Post. В руководстве Хегсета также говорилось о том, что союзники Вашингтона по НАТО должно взять на себя основную роль в сдерживании угроз со стороны России, КНДР и Ирана.

По оценкам Международного института стратегических исследований (IISS), в настоящий момент в Европе дислоцированы от 70 до 90 тысяч военнослужащих США. Самый многочисленный контингент - более 38 тысяч человек - находится в Германии. В Польше размещены более 14 тысяч американцев, в Италии - 12 тысяч, в Великобритании - около 10 тысяч.

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В Финляндии столкнулись в воздухе два вертолета, вылетевших из Таллина

Важно 17:21

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В субботу в Финляндии недалеко от аэропорта Эура столкнулись в воздухе и упали два вертолета Robinson R-44 Raven, вылетевших из Таллина, сообщают финские СМИ.

В субботу в Финляндии недалеко от аэропорта Эура столкнулись в воздухе и упали два вертолета Robinson R-44 Raven, вылетевших из Таллина, сообщают финские СМИ.

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Экономист о ситуации в Латвии: «Мы теперь как ежик в тумане!»

Важно 16:56

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Позывной «Латвиец»: в Украине погиб третий доброволец из Латвии

Важно 16:29

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Латвийские хоккеисты проиграли сборной Финляндии — 1:2

Важно 16:17

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Жители Латвии (не) радуются снегу, выпавшему 16 мая

Важно 15:23

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Новости Латвии 14:58

Новости Латвии 0 комментариев

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17 мая, в день Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией можно бесплатно измерить артериальное давление и получить консультацию фармацевта в аптеках сети «Mēness aptieka» по всей Латвии.

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