«Из упрямства хочет отобрать!» Женщина отсудила у бывшего бойфренда собаку; тот ничего не знал о суде

Судья Айга Фреймане приняла решение о временной защите: Гиртс должен передать собаку во владение Ивете по ее задекларированному месту жительства. Постановление суда обжалованию не подлежит и должно быть выполнено немедленно. Как сообщает программа Латвийского ТВ 4. studija, Гиртс вообще был не в курсе, что было судебное разбирательство.

Как поясняет судья, решение по временной защите суд или судья принимает в течение 10 дней без проведения судебного заседания и предварительного уведомления участников дела.

Собаку породы лабрадор пара приобрела в 2021 году, когда Гиртс и Ивета жили вместе, но уже вскоре, в 2022--м, они расстались. "У нас просто прекратились отношения. Она уехала за границу. Так как мы приобрели собаку во время совместной жизни, я один начал о ней заботиться", - рассказал Гиртс.

Его нынешняя подруга Илона рассказывает, что в декабре сестра Иветы потребовала вернуть собаку, так как якобы хозяйка приехала. Собаку не отдали, так как у обоих были планы поехать к родителям. В марте просьба вернуть собаку повторилась. "Я сказал, что не дам, потому что живу в другом городе, у меня другие отношения. Тогда она заявила, что обратится в полицию и заявит, что собаку украли", - вспоминает Гиртс.

Он также рассказал, что Ивета собиралась отдать собаку сестре, потому что сама она будет за границей.

"Зачем ты берешь животное, если тебя самой здесь не будет? Зная, что единственный хозяин - это Гиртс, она теперь собирается из одного лишь упрямства, ради принципа, отобрать у него собаку. Как родители любят своих детей, так и он любит свою собаку!"

Что же Ивета? Вот ее слова: "6 июня 2021 года я приобрела собаку породы лабрадор. Я зарегистрирована как владелец собаки в регистре домашних животных Службы поддержки села, получила паспорт домашнего питомца, выданный ветеринаром, этот паспорт, как оказалось, находится у Гиртса, который на данный момент противоправно удерживает собаку, принадлежащую мне. Он не выполнил постановление суда - не вернул мне собаку. Я обратилась к судебному исполнителю с просьбой вмешаться".

Однако регистр домашних животных право собственности не устанавливает. Об этом заявила руководитель отдела надзора за ветеринарными объектами Продовольственно-ветеринарной службы Майрита Риекстиня. По ее словам, регистр создан не для этого, а для учета животных.

А как обстоит дело с паспортом? Ивета заявляет следующее: "Когда меня не было в Латвии, я разрешила Гиртсу ездить на моей машине, у нее в отделении для документов был паспорт на Наю, который Гиртс сейчас оставил себе. Я не нашла паспорт собаки, предположила, что он потерян, поэтому и попросила ветеринара повторно выдать мне паспорт".

Ветеринар Илзе поясняет, что Ивета, обратившись к ней, утверждала, что собаку украли: "У нас украли собаку, мы обратились в полицию, в полиции дело завести отказались, а у моей собаки потерян паспорт - такой был текст, и у нее была распечатка из регистра, что ей принадлежит эта собака. Я зашла в этот регистр - и, конечно, собака там была. Тогда я просто за то, что она там так вопила, выписала новый паспорт".

Увидев собаку и получив подлинный паспорт, в котором зафиксированы все прививки, ветеринар аннулировала документ, выданный Ивете. Так что на данный момент имеет место интересный казус: именно аннулированный документ был представлен суду при подаче иска.

Судья поясняет, что постановление суда в силе, пока временная защита не отменена тем же самым судом или постановление не отменено судом высшей инстанции. На данный момент ответчик, то есть Гиртс, подал в суд заявление об отмене временной защиты. Если заявление будет отклонено судом, ответчик будет иметь право обжаловать постановление суда и суд высшей инстанции оценит, обоснованно ли было применение временной защиты.

"Это все началось, когда у меня появились новые отношения. Возможно, из-за ревности. В самом деле, не знаю... Собака ни в чем не виновата. Не верю, что ее эта собака вообще заботит. Все время, пока она была за границей, собакой не интересовалась", - недоумевает Гиртс.

(Иллюстративное фото.)