Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 17. Мая Завтра: Dailis, Herberts, Umberts
Доступность

«Из упрямства хочет отобрать!» Женщина отсудила у бывшего бойфренда собаку; тот ничего не знал о суде

Редакция PRESS 17 мая, 2025 12:47

ЧП и криминал 0 комментариев

Часто бывает, что при разводе родители не могут договориться, с кем останутся дети, но что делать, если спор затевается из-за домашнего животного? Именно такой необычный случай рассматривался в Рижском городском суде, куда Ивета подала иск на Гиртса о признании права собственности на собаку по кличке Ная, пишет Jauns.lv.

Судья Айга Фреймане приняла решение о временной защите: Гиртс должен передать собаку во владение Ивете по ее задекларированному месту жительства. Постановление суда обжалованию не подлежит и должно быть выполнено немедленно. Как сообщает программа Латвийского ТВ 4. studija, Гиртс вообще был не в курсе, что было судебное разбирательство.

Как поясняет судья, решение по временной защите суд или судья принимает в течение 10 дней без проведения судебного заседания и предварительного уведомления участников дела.

Собаку породы лабрадор пара приобрела в 2021 году, когда Гиртс и Ивета жили вместе, но уже вскоре, в 2022--м, они расстались. "У нас просто прекратились отношения. Она уехала за границу. Так как мы приобрели собаку во время совместной жизни, я один начал о ней заботиться", - рассказал Гиртс.

Его нынешняя подруга Илона рассказывает, что в декабре сестра Иветы потребовала вернуть собаку, так как якобы хозяйка приехала. Собаку не отдали, так как у обоих были планы поехать к родителям. В марте просьба вернуть собаку повторилась. "Я сказал, что не дам, потому что живу в другом городе, у меня другие отношения. Тогда она заявила, что обратится в полицию и заявит, что собаку украли", - вспоминает Гиртс.

Он также рассказал, что Ивета собиралась отдать собаку сестре, потому что сама она будет за границей.

"Зачем ты берешь животное, если тебя самой здесь не будет? Зная, что единственный хозяин - это Гиртс, она теперь собирается из одного лишь упрямства, ради принципа, отобрать у него собаку. Как родители любят своих детей, так и он любит свою собаку!"

 Что же Ивета? Вот ее слова: "6 июня 2021 года я приобрела собаку породы лабрадор. Я зарегистрирована как владелец собаки в регистре домашних животных Службы поддержки села, получила паспорт домашнего питомца, выданный ветеринаром, этот паспорт, как оказалось, находится у Гиртса, который на данный момент противоправно удерживает собаку, принадлежащую мне. Он не выполнил постановление суда - не вернул мне собаку. Я обратилась к судебному исполнителю с просьбой вмешаться".

Однако регистр домашних животных право собственности не устанавливает. Об этом заявила руководитель отдела надзора за ветеринарными объектами Продовольственно-ветеринарной службы Майрита Риекстиня. По ее словам, регистр создан не для этого, а для учета животных.

 А как обстоит дело с паспортом? Ивета заявляет следующее: "Когда меня не было в Латвии, я разрешила Гиртсу ездить на моей машине, у нее в отделении для документов был паспорт на Наю, который Гиртс сейчас оставил себе. Я не нашла паспорт собаки, предположила, что он потерян, поэтому и попросила ветеринара повторно выдать мне паспорт".

Ветеринар Илзе поясняет, что Ивета, обратившись к ней, утверждала, что собаку украли: "У нас украли собаку, мы обратились в полицию, в полиции дело завести отказались, а у моей собаки потерян паспорт - такой был текст, и у нее была распечатка из регистра, что ей принадлежит эта собака. Я зашла в этот регистр - и, конечно, собака там была. Тогда я просто за то, что она там так вопила, выписала новый паспорт".

Увидев собаку и получив подлинный паспорт, в котором зафиксированы все прививки, ветеринар аннулировала документ, выданный Ивете. Так что на данный момент имеет место интересный казус: именно аннулированный документ был представлен суду при подаче иска.

Судья поясняет, что постановление суда в силе, пока временная защита не отменена тем же самым судом или постановление не отменено судом высшей инстанции. На данный момент ответчик, то есть Гиртс, подал в суд заявление об отмене временной защиты. Если заявление будет отклонено судом, ответчик будет иметь право обжаловать постановление суда и суд высшей инстанции оценит, обоснованно ли было применение временной защиты.

"Это все началось, когда у меня появились новые отношения. Возможно, из-за ревности. В самом деле, не знаю... Собака ни в чем не виновата. Не верю, что ее эта собака вообще заботит. Все время, пока она была за границей, собакой не интересовалась", - недоумевает Гиртс.

(Иллюстративное фото.)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 8 реакций
Комментарии (0) 8 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Финляндии столкнулись в воздухе два вертолета, вылетевших из Таллина

Важно 17:21

Важно 0 комментариев

В субботу в Финляндии недалеко от аэропорта Эура столкнулись в воздухе и упали два вертолета Robinson R-44 Raven, вылетевших из Таллина, сообщают финские СМИ.

В субботу в Финляндии недалеко от аэропорта Эура столкнулись в воздухе и упали два вертолета Robinson R-44 Raven, вылетевших из Таллина, сообщают финские СМИ.

Читать
Загрузка

Экономист о ситуации в Латвии: «Мы теперь как ежик в тумане!»

Важно 16:56

Важно 0 комментариев

Айгарс Ростовскис, президент Латвийской торгово-промышленной палаты, в эфире телеканала TV24, в программе Kārtības rullis, в ответ на просьбу высказаться о ситуации в Латвии на данный момент и о перспективе на будущее честно признал, что видит сходство с популярным в народе мультфильмом времен его детства.

Айгарс Ростовскис, президент Латвийской торгово-промышленной палаты, в эфире телеканала TV24, в программе Kārtības rullis, в ответ на просьбу высказаться о ситуации в Латвии на данный момент и о перспективе на будущее честно признал, что видит сходство с популярным в народе мультфильмом времен его детства.

Читать

Позывной «Латвиец»: в Украине погиб третий доброволец из Латвии

Важно 16:29

Важно 0 комментариев

В Украине погиб латвийский доброволец Никита Таренов с позывным "Латвиец" - это уже третий доброволец из Латвии, сражавшийся в Украине и лишившийся жизни с момента полномасштабного российского вторжения.

В Украине погиб латвийский доброволец Никита Таренов с позывным "Латвиец" - это уже третий доброволец из Латвии, сражавшийся в Украине и лишившийся жизни с момента полномасштабного российского вторжения.

Читать

Латвийские хоккеисты проиграли сборной Финляндии — 1:2

Важно 16:17

Важно 0 комментариев

В субботу, 17 мая, латвийская хоккейная сборная в Стокгольме на чемпионате мира в своем пятом матче с результатом 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) проиграла сборной Финляндии.

В субботу, 17 мая, латвийская хоккейная сборная в Стокгольме на чемпионате мира в своем пятом матче с результатом 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) проиграла сборной Финляндии.

Читать

Жители Латвии (не) радуются снегу, выпавшему 16 мая

Важно 15:23

Важно 0 комментариев

Поскольку погода фактически с начала месяца нас не балует, в латвийском сегменте соцсетей народ активно делится фотографиями, где запечатлен снег, выпавший в пятницу, 16 мая.

Поскольку погода фактически с начала месяца нас не балует, в латвийском сегменте соцсетей народ активно делится фотографиями, где запечатлен снег, выпавший в пятницу, 16 мая.

Читать

В Turība разрабатывают программу для управления компьютером силой мысли

Новости Латвии 14:58

Новости Латвии 0 комментариев

Исследователи с факультета информационных технологий высшей школы бизнеса Turība разработали инновационное решение для инструментария искусственного интеллекта, с помощью которого люди с расстройствами движений могли бы управлять компьютером силой мысли, информировали агентство LETA в вузе.

Исследователи с факультета информационных технологий высшей школы бизнеса Turība разработали инновационное решение для инструментария искусственного интеллекта, с помощью которого люди с расстройствами движений могли бы управлять компьютером силой мысли, информировали агентство LETA в вузе.

Читать

С давлением не шутят!

Азбука здоровья 14:42

Азбука здоровья 0 комментариев

17 мая, в день Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией можно бесплатно измерить артериальное давление и получить консультацию фармацевта в аптеках сети «Mēness aptieka» по всей Латвии.

17 мая, в день Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией можно бесплатно измерить артериальное давление и получить консультацию фармацевта в аптеках сети «Mēness aptieka» по всей Латвии.

Читать