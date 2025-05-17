Преступление, удивившее даже инспектора полиции: что произошло в Улброке

Номера были сняты с 14 автомашин на ул. Института в Улброке ночью. Пострадавшие автовладельцы жалуются на проблемы и заявляют, что случай небывалый - с подобной ситуацией они столкнулись впервые.

"Вообще первый раз о чем-то таком слышу. Ну хорошо, у одной машины, может быть, что-то снять, может быть, кому-то что-то перевезти, но у такого множества..." - удивлен жилец одного из домов на ул. Института.

Риналдс, с чьей машины сняли номера, рассказал, что подошел к машине утром, чтобы ехать на работу, и увидел, что номеров нет у всего ряда: "И с частной машины сняли, и с рабочей".

Местные не слышали никаких звуков, не наблюдали посторонних автомашин. Обстоятельства случившегося выясняются, но встреченный на месте происшествия сотрудник полиции высказал свою версию причины преступления и добавил, что за пять лет своей службы кражу номеров в таком масштабе он расследует впервые.

"Возможно, цель была реализовать какие-то свои идеи о каких-либо будущих нарушениях или, возможно, это было просто хулиганство", - прокомментировал ситуацию инспектор Госполиции Дмитрий Малышев.

В обязанности полиции входит помощь хозяевам автомашин по разъяснению, как действовать в таких случаях. "Конечно, если машина застрахована, мы разъясним, как поступить, разъясним дальнейшие действия в Дирекции безопасности дорожного движения и остальных учреждениях", - сказал инспектор.

Машина еще одного жителя Улброки Андриса стояла между двумя другими, с которых украли номера, но ему, как он говорит, очень повезло - с его машины номерные знаки сняты не были.

Кроме того, Андрис предоставил полиции ценное свидетельство о случившемся, которое поможет уточнить момент совершения кражи: "В 14 часов я пришел с улицы Института, я закончил ремонт в квартире, потом пришел в два, на всех машинах номера еще были, в пять утра жена повезла сестру на работу, и номеров уже не было".

Если у кого-либо из очевидцев имеется информация, которая может помочь поймать виновного или нескольких виновных, нужно звонить по телефону 112.