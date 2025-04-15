Японцев призвали готовиться к мега землятресению и цунами высотой 30 метров: ожидается до 300 000 жертв

По данным Геологической службы США, Япония расположена вдоль Тихоокеанского сейсмического пояса, более известного как «Огненное кольцо», который проходит по внешним краям Тихого океана и является местом около 81% крупнейших землетрясений в мире.

Четыре основных сейсмоопасных острова Японии и соседние с ними острова расположены на пяти больших и малых тектонических плитах земной коры - Амурской, Охотской, Тихоокеанской, Филиппинской и Окинавской, - которые движутся медленно, и землетрясения концентрируются вдоль их границ.

11 марта 2011 года в стране произошло Великое восточно-японское землетрясение магнитудой 9,0, ставшее крупнейшим землетрясением, когда-либо зарегистрированным в Японии. Масштабная катастрофа вызвала цунами и ядерную аварию, в результате которой погибли по меньшей мере 19 729 человек.

Newsweek сообщает, что опубликован последний отчет рабочей группы по землетрясениям при правительстве Японии. По оценкам специалистов, мегаземлетрясение магнитудой 8-9 баллов в районе впадины Нанкай может унести жизни до 298 000 человек.

Землетрясения в Нанкайской впадине происходят примерно раз в 100-150 лет, и эксперты давно опасаются, что в ближайшее время там может произойти новая катастрофа.

Последние подтвержденные землетрясения произошли в 1944 и 1946 годах.

По оценкам Токио, в результате землетрясения могут погибнуть около 300 000 человек, что на 10 % меньше, чем в предыдущем докладе, опубликованном в 2012 году, а прогнозируемый экономический ущерб вырос до 1,8 триллиона долларов с 1,4 триллиона долларов, которые прогнозировались ранее.

По оценкам японского правительства, вероятность мегаземлетрясения в ближайшие 30 лет составляет 70-80 процентов.

При наихудшем сценарии в некоторых регионах уровень сейсмической активности может достигнуть 7 баллов по японской шкале интенсивности, а волны цунами могут достигать 30 метров. 30 метров примерно эквивалентны 11 этажам высотного здания.