Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

Японцев призвали готовиться к мега землятресению и цунами высотой 30 метров: ожидается до 300 000 жертв

Neatkarīgā Rīta Avīze 15 апреля, 2025 14:40

Мир 0 комментариев

Японское правительство предупредило о катастрофических экономических потерях и гибели около 300 000 человек во время следующего мегаземлетрясения. Прогнозируются 30-метровые волны цунами высотой до 11-этажного дома и экономические потери до 1,8 триллиона долларов.

По данным Геологической службы США, Япония расположена вдоль Тихоокеанского сейсмического пояса, более известного как «Огненное кольцо», который проходит по внешним краям Тихого океана и является местом около 81% крупнейших землетрясений в мире.

Четыре основных сейсмоопасных острова Японии и соседние с ними острова расположены на пяти больших и малых тектонических плитах земной коры - Амурской, Охотской, Тихоокеанской, Филиппинской и Окинавской, - которые движутся медленно, и землетрясения концентрируются вдоль их границ.

11 марта 2011 года в стране произошло Великое восточно-японское землетрясение магнитудой 9,0, ставшее крупнейшим землетрясением, когда-либо зарегистрированным в Японии. Масштабная катастрофа вызвала цунами и ядерную аварию, в результате которой погибли по меньшей мере 19 729 человек.

Newsweek сообщает, что опубликован последний отчет рабочей группы по землетрясениям при правительстве Японии. По оценкам специалистов, мегаземлетрясение магнитудой 8-9 баллов в районе впадины Нанкай может унести жизни до 298 000 человек.

Землетрясения в Нанкайской впадине происходят примерно раз в 100-150 лет, и эксперты давно опасаются, что в ближайшее время там может произойти новая катастрофа.

Последние подтвержденные землетрясения произошли в 1944 и 1946 годах.

По оценкам Токио, в результате землетрясения могут погибнуть около 300 000 человек, что на 10 % меньше, чем в предыдущем докладе, опубликованном в 2012 году, а прогнозируемый экономический ущерб вырос до 1,8 триллиона долларов с 1,4 триллиона долларов, которые прогнозировались ранее.

По оценкам японского правительства, вероятность мегаземлетрясения в ближайшие 30 лет составляет 70-80 процентов.

При наихудшем сценарии в некоторых регионах уровень сейсмической активности может достигнуть 7 баллов по японской шкале интенсивности, а волны цунами могут достигать 30 метров. 30 метров примерно эквивалентны 11 этажам высотного здания.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 53 реакций
Комментарии (0) 53 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 0 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 0 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 0 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО)

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать