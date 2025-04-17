Мальчик, пропавший во вторник в Риге, пошел к отцу пешком

Во вторник вечером полиция получила информацию о девятилетнем мальчике, который ушел из школы после уроков, и его местонахождение неизвестно. В поисках задействовали крупные силы полиции.

Были изучены возможные места, куда мог отправиться мальчик, а также информация, полученная от пользователей социальных сетей. По данным полиции, поиски мальчика осложнялись тем, что он оставил свой мобильный телефон дома, и поэтому не было возможности определить его местонахождение.

После 22:00 поступила информация от местной жительницы о том, что она, возможно, видела пропавшего мальчика на обочине дороги перед Саласпилсом. Благодаря звонку женщины полиция получила важную зацепку в поисках мальчика.

Водитель, в свою очередь, сообщил, что видел мальчика на лугу у дороги, но когда он приехал туда, мальчик спрятался и убежал. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили мальчика около часа ночи.

Оказалось, что мальчик решил дойти пешком из Риги до своего отца в Огре. Для дальнейшего выяснения обстоятельств инцидента Государственной полицией начато расследование.

Полиция отмечает, что это не единственный случай подобного рода за последние дни. Утром 15 апреля в полицию Риги, на Бривибас гатве, поступил звонок о том, что на улице был обнаружен без присмотра маленький ребенок. Его заметил и сообщил об инциденте молодой человек 2001 года рождения.

Когда прибыла полиция, молодой человек указал место, где, вероятно, проживает трехлетний ребенок. Полицейские отвезли ребенка домой к его матери, которая объяснила, что ребенок, вероятно, покинул закрытую территорию, когда отец ушел на работу, а мать была занята другими делами.

Полиция начала расследование инцидента по факту неисполнения родительских обязанностей.

Между тем, 13 апреля на улице в Коценской волости Валмиерского района была замечена девочка в возрасте около двух лет, одна и без одежды, соответствующей погоде.

Информацию в полицию сообщила женщина, которая заметила ребенка возле магазина. Поскольку она знала семью ребенка, она забрала его домой, но также сообщила в полицию. Прибыв на место происшествия, полиция встретила мать ребенка, которая объяснила, что она уснула вместе с младшим ребенком, а ее дочь незаметно вышла из дома через незапертую дверь.

С матерью были проведены профилактические беседы по вопросам безопасности и присмотра за ребенком.

Сотрудники правоохранительных органов призывают людей, увидев на улице маленького ребенка без сопровождения взрослых, сообщить об этом в полицию. Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что основная ответственность за детей лежит на родителях. Если ребенок уже достаточно взрослый, чтобы самостоятельно открыть дверь или выйти из дома, необходимо позаботиться о способах, которые не позволят сделать это без ведома взрослых.