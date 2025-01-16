Стракшас рассказывает о двух таблицах, опубликованных в рамках мемуаров Ильинской на сайте puaro.lv в статье «Мемуары советницы. Часть V».

«И что же мы там видим? Видим катастрофу с освоением фондов ЕС!!!

Цитирую: «Из 3,6 млрд евро финансирования ЕС, доступного в период с 2021 по 2027 год, контракты подписаны лишь на 20% от общей суммы, а платежи произведены лишь на 2%. Более того, Кабинет министров даже не утвердил правила по освоению 44% этих денег».

Мы зашли так далеко, что больше не можем брать деньги даже из «тумбочки» ЕС. Тут даже комментировать нечего. Кабинет министров не справляется со своими прямыми обязанностями. Маловероятно, что чиновники смогут взять себя в руки. Поэтому вполне вероятно, что сотни миллионов евро, если не миллиарды, не попадут в латвийскую экономику.

У средств ЕС есть прямая связь с доходной частью государственного бюджета. Это непостроенные мосты, дороги, больницы и т. д., а также неуплаченные налоги. Именно поэтому нам приходится больше занимать и повышать налоги, потому что министерства не справляются со своими прямыми обязанностями. Очевидно, что повысить налоги проще, чем обеспечить приток европейских средств в экономику. В результате ВВП также стагнирует.

Обсуждались ли вообще вопросы содействия экономическому росту и возможности увеличения доли доходов бюджета при его принятии? Я не помню.

Министерство транспорта (МТ) и здесь в первых рядах. С 2021 года, когда начался новый период, ни один договор не был заключен и оплата не была получена!!! Однако именно для отрасли минтранспорта было наибольшее финансирование.

Поэтому мне кажется, что вся эта ситуация с airBaltic, Rail Baltica и Vivi — это закономерный результат, и непонятно, могло ли быть иначе.

Напомним, во времена министерства Линкайтса двое госслужащих не подали вовремя документы на получение 100 миллионов евро от ЕС, и эти деньги были потеряны. Линкайтс погрозил пальцем, министерство, насколько я помню, вынесло предупреждение, но чиновники продолжают работать над потерей следующих ста миллионов евро.

Не пора ли начать действовать?», - размышляет Стракшас.