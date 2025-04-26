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Вот так «зеленый курс»: в Кенгарагсе ради строительства велодорожки вырубают и портят деревья

tv3.lv 26 апреля, 2025 09:45

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В процессе строительства велодорожки для пункта мобильности на станции Шкиротава в Риге страдают деревья. Жители Кенгарагса недоумевают, сообщает программа "Без табу".

Совсем скоро в микрорайоне появится новая велодорожка, но некоторым жителям неясно, зачем ее строить так близко к деревьям.

Вот что сказала съемочной группе Ирина, которую встретили поблизости: "Так как я собачница и моя собака боится велосипедов, мне эта идея не нравится. Раньше здесь была дорога с деревьями и зеленая зона для собачек".

Еще один прохожий по имени Сергей недоумевает, почему деревья должны страдать. Он вынужден, однако, смириться с этими переменами: у города есть план, рабочие получили задание, вот и все.

Елена, живущая в Кенгарагсе 20 лет, не может понять, чего ради пострадала зеленая зона в районе станции Шкиротава и почему гробят прекрасную аллею: "Вырубают огромные деревья. Вот тут видно, что был спилен огромный дуб и две березы. Все кусты тоже спилили. И это еще не все! У многих деревьев обрезали корни, чтобы проложить тротуар и велодорожку. Как дерево сможет жить, если у него обрублены корни?"

Кроме того, по наблюдениям Елены, деревья и ликвидированные кусты служили противошумовой завесой. Она считает, что на другой стороне ул. Локомотивес тротуар достаточно широк, чтобы хватило места и велосипедистам: "Эту велодорожку можно было бы оборудовать на другой стороне улицы! А теперь все вырубают. Эти деревья хотя бы защищали нас от шума, а теперь те из них, что остались, простоят год-два и погибнут".

Арбористы, оценивая ситуацию, морщат лбы, так как проект уже в процессе реализации, физически вмешаться невозможно, хотя вред уже нанесен.

Вот что говорит по этому поводу специалист по уходу за деревьями и преподаватель Булдурского техникума Дайга Стреле: "На стадии проектирования уже должно было быть предусмотрено участие арбориста. Возможно, велодорожку нужно перенести ближе к проезжей части или соорудить ее выше. Всегда есть какие-то решения. С современными технологиями возможно все!"

В такой ситуации, когда у деревьев нет защитной зоны, строители, как правило, строят впритык к ним. Любой корень необходим дереву, объясняют арбористы. Если нет корней, то и кроны не будет. Когда дерево лишается половины корневой системы, значительно сокращается его срок жизни, к тому же оно становится опасным.

Дайга Стреле предупреждает: "В связи с ожидаемыми летними грозами и порывами ветра, которые у нас становятся все чаще и сильнее, возрастает риск того, что эти деревья вывернет с корнем. Если даже этого не произойдет, крона начнет отмирать. Это повлечет за собой дополнительные расходы для Рижской думы".

Попытки Елены связаться с самоуправлением по поводу деревьев оказались безуспешными. Звонок был зарегистрирован, но никакого ответа не последовало. Она попыталась поговорить с рабочими, но ее грубо послали куда подальше: "Я пыталась узнать, какая фирма этим занимается, но мне сказали: "Это не твое дело! Вали отсюда, бабка!" Я и ушла".

Редакция "Без табу" обратилась в Рижское самоуправление, и там подтвердили, что все жалобы на повреждение деревьев проверены и инспекторы из департамента по развитию города проверят место строительных работ на предмет соблюдения требований и выяснят, были ли нарушения.

Латвийские государственные стандарты по защите деревьев сейчас только еще разрабатываются. В будущем есть надежда, что жители страны и арбористы смогут благодаря этому легче находить общий язык со строителями по поводу развития города и зеленых зон.

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