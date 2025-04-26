Как мы уже писали, согласно разработанному думским комитетом по вопросам жилья и окружающей среды, в 2027 году в Риге будет создана «зона с низкими выбросами». Ограничения могут затронуть исторический центр Риги, а также районы вокруг "железнодорожного кольца", то есть весь центр.

Разработчики плана при этом, как водится, ссылаются на европейский опыт. В частности, на норвежскую столицу Осло, где транспортные средства с более высоким уровнем выбросов облагаются дорожными сборами - от 4 до 9 евро в зависимости от типа автомобиля, уровня выбросов, времени суток, а также зонирования - чем ближе к центру, тем дороже.

«Спасибо, конечно, что не с Монако Ригу сравнили, но и пример Осло тоже будет показателен, - продолжает Андрей Козлов. – Давайте продолжим сравнивать. В Осло живет 700 тысяч человек, в Риге почти столько же (688 тысяч в 2028 году). Увы и ах, но на этом наше сходство заканчивается.

Смотрим цифры: ВВП Риги составляет 18 млрд. евро – это, кстати. Почти половина от ВВП всей Латвии. ВВП Осло – 50 млрд., и это даже близко не половина от всей Норвегии – 485 млрд. В 15 (!) раз больше латвийского показателя. Если смотреть ВВП на душу населения, то в Латвии это 35 тысяч евро в год, в Норвегии - 90 тысяч.

Идем дальше. Рижский порт ежегодно принимает 80 тысяч туристов, которые проводят в городе 2 млн. ночей. Порт Осло – 5 млн. пассажиров, 38 млн. ночей. Это важный момент, потому что пассажирский паромы являются важным фактором загрязнения воздуха – один паром выделяет углекислого газа примерно как 1000-1500 автомобилей. А теперь сравните цифры 80 000 и 5 000 000. Ну, и как – похожи Рига и Осло? Нам обязательно копировать опыт города, перед которым стоят совершенно другие проблемы?

Кстати, о проблемах: тут недавно вице-мэр Риги Ратниекс наконец-то «заметил» проблемы бизнеса. Заколоченные витрины магазинов уже и впрямь трудно не замечать. Он даже предложил разрешить автомашинам бесплатно парковаться на час, чтобы оживить торговлю. Интересно, как это сочетается с предложением запретить въезд машин в центр?

Кстати, замечу, что наряду с дорожными сборами на автомобили в Осло имеются все условия для того, чтобы и без машины быстро добраться до любой точки города, и главное из этих условий - метро. Да, в сравнительно небольшом Осло 105 станций метро! Сколько станций в Риге? Совершенно верно – ноль.

Отсюда вопрос: а почему бы не подражать Осло в этом? Почему опыт Осло используется так выборочно: как новый денежный налог придумать – берём! А как метро людям сделать... Впрочем, как нынешняя власть «умеет» строить каждый может убедится, пройдясь от вокзала до набережной: разворотили весь центр Риги - и ради чего? Чтобы установить «памятник архитектуры XXI века» - недостроенный мост через Даугаву? И потом... Посмотрите на наших чиновников, на того же мэра, вице-мэра. На их зарплаты. Можете их представить едущими в вагоне метро? Я тоже нет. Зато очень могу представить голосующими за очередное повышение себе зарплат – в том числе за счет тех самых дорожных сборов. Так что метро "нам не надобно", а вот сборы - очень даже.

Так что если сравнивать Осло и Ригу, то я бы для начала сравнил муниципальное руководство двух столиц. Видно, что думой Осло – вопреки смешному для нашего уха названию города - руководят настоящие профи, а вот Рижской думой... ну, вы поняли».