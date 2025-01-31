Военных КНДР вывели с фронта в Курской области после потерь

Военнослужащих из КНДР, участвующих в войне против Украины на стороне России, отвели с линии фронта в Курской области после тяжелых потерь. Об этом американская газета The New York Times написала в четверг, 30 января, ссылаясь на неназванных украинских и американских чиновников. По их словам, северокорейских военных не видели на фронте уже около двух недель.

К росту потерь среди военных КНДР привела дезорганизация в их рядах и недостаток слаженности с российскими войсками, пояснил украинский чиновник. С момента прибытия на поле боя северокорейские солдаты были предоставлены сами себе, продвигались лишь с небольшим количеством бронетехники и редко останавливались для перегруппировки, добавили собеседники NYT из Украины. Несколькими днями ранее об отводе сил КНДР с линии фронта из-за крупных потерь сообщил британский телеканал Sky News.

Представитель украинских Сил специальных операций Александр Киндратенко подтвердил, что на направлениях, где задействован этот род войск, северокорейских военных нет. "Присутствие войск КНДР ориентировочно три недели не отмечается. Вероятно, понеся большие потери, они вынуждены были отойти", - цитирует Киндратенко "Украинская правда".

Кремль не комментирует перемещения сил КНДР

Между тем Россия отказалась комментировать информацию о возможном отводе северокорейских сил. "Там много разных рассуждений, и правильных, и неправильных, и завиральных, и с искажением действительности. Поэтому каждый раз это комментировать, наверное, не пристало нам", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Стратегическое партнерство Москвы и Пхеньяна

В ноябре 2024 года Северная Корея и Россия ратифицировали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соглашение, заключенное во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян, предусматривает военную и иную помощь одной страны другой "всеми имеющимися в ее распоряжении средствами", если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства и окажется таким образом в состоянии войны.

В конце 2024-го разведки Южной Кореи, США и Украины не раз сообщали о переброске северокорейских военнослужащих в Россию для участия в войне против Украины. Поведение Пхеньяна вызвало обеспокоенность в ООН и критику со стороны НАТО и Евросоюза.

По состоянию на середину января КНДР потеряла в боях около 4000 солдат, в том числе около тысячи убитыми, указала Русская служба британской медиакомпании BBC со ссылкой на данные западных разведок. По словам украинских военнослужащих, северокорейцев бросают на захват укрепленных позиций через минные поля и под плотным огнем.

Правитель Северной Кореи Ким Чен Ын принял решение отправить больше войск в РФ, сообщило информагентство "Ренхап", сославшись на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.