Что делать с оставшимися с Пасхи вареными яйцами: советы шеф-повара

«Мы готовим, красим [на Пасху] очень много яиц с расчетом на то, что всё съедят. Но в большинстве случаев, получается, съедают максимум 3-4 яйца, а все остальное остается. Но из этого можно приготовить различные блюда», — говорит Сергей Гьяч.

-Например, фаршированные яйца: разрезать исходный продукт пополам, вытащить желток, смешать его с чем-то (скажем, просто с сыром и/или йогуртом, майонезом, добавив чеснок) и вернуть получившуюся массу в «лодочку» из белка. Можно добавить селедочки — вообще замечательное блюдо получится.

Как вариант — замариновать яйца. Так они сохранятся намного дольше обычного. В азиатской кухне очень любят добавлять яйца к рамену. Их предварительно маринуют.

Ещё рецепт: очищаем яйца и по своему вкусу делаем маринад: это [в первую очередь] соя, горчица, уксус, соль, сахар. Можно добавить анис, гвоздику, чили, чеснок, зеленый лук. Закрываем это все в баночку или в какую-нибудь пластмассовую тару и храним в холодильнике.

В принципе, до недели это спокойно может храниться. На выходе получаются пряные яйца с кислинкой. Их можно есть и как самостоятельное блюдо, и как ингредиент для какого-нибудь салата, и положить в куриный бульон (получится бульон а-ля рамен).

Одна из таких, может быть, не самых банальных, но простых вещей — это яичные котлеты. Берем яйца и или мелко их режем или трем на терке, добавляем обжаренную луковицу, сухари, сырое яйцо, можно добавить туда немножко сыра, формируем котлетки и обжариваем на сковородке. Получится аналог мяса. Если туда добавить еще соус бешамель… мне кажется, это будет очень хорошим сочетанием.

Еще один из рецептов, в который можно использовать в вареные яйца, — домашний майонез. Если у вас есть дома погружной блендер, берем 2 яйца, порядка 200 грамм рапсового или оливкового масла — какое вам больше нравится, добавляем ложку горчицы (желательно, наверное, все-таки дижонской, потому что у нее не такой ярко выраженный терпкий вкус, как у русской), и немножко уксуса. И погружным блендером все это взбиваем до однородной массы. Получится майонез, который можно будет в дальнейшем использовать и в салат, и в другие блюда.