Алена Остапенко выиграла турнир WTA 500 в Штутгарте

Остапенко, занимающая 24-е место в мировом рейтинге, одержала победу со счетом 6-4, 6-1, завоевав свой первый титул в сезоне и девятый титул WTA в одиночном разряде в карьере.

Белоруска начала игру с подачи, но Остапенко воспользовалась вторым брейк-пойнтом, а Соболенко ударом с боковой линии с удобной стороны поразила сетку.

В седьмой партии у Остапенко было еще три брейк-пойнта, но они остались неиспользованными.

В восьмой и девятой партиях соперники набирали очки, подавая сопернику, но в десятой партии Остапенко победила с третьим сетболом, когда Соболенко отправила мяч за лицевую линию — 6:4 в пользу Остапенко.

Остапенко проиграла первую партию второго сета, подавая самостоятельно, но выиграла все последующие партии, добавив очко в матч ударом с удобного борта по диагонали — 6-1.

Белоруска набрала больше очков с подачи (6:4), а также чаще реализовала первую подачу (34/65 против 31/52 у Остапенко), хотя у латвийской теннисистки процент эффективности оказался выше (59,6%:52,3%).

Первая ракетка Латвии была почти идеальна с первой подачей, реализовав 25 из 31 первой подачи в очки, в то время как Соболенко набрала очко за 18 из 34 подач (52,9%).

Белоруска набрала больше очков второй подачей (35,5% или 11/31 против 28,6% или 6/21 у Остапенко).

Остапенко реализовала шесть из 11 брейк-пойнтов, а ее соперница добилась успеха в двух из трех.

За весь матч Остапенко одержала 67 побед из 117 геймов.

За победу в турнире Остапенко также получила ключи от электромобиля спонсора турнира Porsche — Macan 4.

Получив награду победительницы, Остапенко поблагодарила свою соперницу и пожелала ей победы на одном из предстоящих турниров.

«Было здорово находиться на корте с таким великим теннисистом, как вы», — сказала Остапенко.

За победу в турнире Остапенко заработала 500 очков мирового рейтинга, что позволит ей вернуться в двадцатку лучших мирового рейтинга.

Это был первый финал латвийской теннисистки на грунте после Открытого чемпионата Франции 2017 года, где она выиграла свой первый и пока единственный титул Большого шлема. Ранее в том же году она проиграла в финале турнира в Чарльстоне на грунте.

В феврале уроженка Риги играла в финале турнира «WTA 1000» в Дохе и потерпела поражение, но до этого она была непобедима в трех подряд титульных матчах в 2023 и 2024 годах. Она встречалась с Соболенко трижды и проиграла все три матча, в том числе в прошлом году в четвертьфинале римского турнира.

В этом сезоне Соболенко проиграла в финалах Открытого чемпионата Австралии и Индиан-Уэллса, но выиграла турнир в Майами, завоевав свой 19-й титул WTA. Она выиграла два из девяти матчей в финалах на грунтовых кортах. Это было четвертое поражение Соболенко в финале в Штутгарте, до этого она проигрывала в решающей партии с 2021 по 2023 год.

Остапенко вела со счетом 6-3, 3-0 в матче первого круга со своей партнершей по парному разряду, украинской теннисисткой Даяной Ястремской (WTA 46), когда Ястремская не смогла продолжить матч из-за травмы. Во втором круге латвийская теннисистка обыграла американскую теннисистку Эмму Наварро (11-е место WTA), которая была посеяна на турнире седьмой, со счетом 7-5, 3-6, 6-2. В четвертьфинале она обыграла вторую в мире польскую теннисистку Игу Свёнтек со счетом 6-3, 3-6, 6-2, а в полуфинале — россиянку Екатерину Александрову (22-е место WTA).

Соболенко не участвовала в первом раунде, выиграла второй без матча, победила бельгийку Элис Мертенс (29-е место в рейтинге WTA) со счетом 6-4, 6-1 в четвертьфинале и победила итальянку Жасмин Паолини (6-е место в рейтинге WTA) со счетом 7-5, 6-4 в полуфинале.

Латвийская теннисистка выступала в Штутгарте в седьмой раз, в 2018 году дойдя до четвертьфинала, но в прошлом году потерпела поражение в первом круге.

Остапенко в паре с Ястремской потерпели поражение в четвертьфинале парных соревнований в среду, заработав 108 очков мирового парного рейтинга.

Затем Остапенко примет участие в турнире WTA 1000 в Мадриде, где у нее будет пропуск в первом круге, но во втором ее, возможно, ждет встреча с Анастасией Севастовой.