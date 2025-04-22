Путин объяснил удар по конгресс-залу в Сумах «возмездием» «тем, кого мы считаем преступниками»

«Ну, например, всем хорошо известен удар наших вооруженных сил по конгресс-центру, по-моему, Сумского университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области и подразделений ВСУ, и националистов. И это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие», — сказал Путин (цитата по российским СМИ).

Российские войска нанесли два удара по Сумам в воскресенье, 13 апреля. В результате погибли более 30 человек, в том числе двое детей, и более 100 человек пострадали. Первая ракета, судя по всему, взорвалась в здании конгресс-холла Сумского государственного университета.

Минобороны РФ утверждало, что целью удара было место проведения командного состава ВСУ. СМИ писали, что в Сумах во время ударов проходила церемония награждения украинских военных, при этом участники церемонии не пострадали.

Вскоре после атаки глава Владимир Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха.