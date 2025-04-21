Любил танго, сам готовил еду: папа, изменивший Ватикан и Католическую церковь

Несмотря на то, что под руководством папы Франциска Католическая церковь пережила целый ряд принципиальных изменений, ему удивительным образом удалось сохранить популярность и среди приверженцев куда более консервативных взглядов.

Он стал первым понтификом, родившимся в Новом Свете и в Южном полушарии. Со времен папы Григория III — уроженца Сирии — почти полторы тысячи лет на Святом престоле восседали священники исключительно европейского происхождения.

Помимо этого, он стал и первым в истории понтификом, избранным из числа иезуитов, которые всегда относились к римской кафедре с некоторым подозрением.

Предшественник Франциска, Бенедикт XVI, также вошел в историю — как первый за почти 600 лет папа, добровольно ушедший на покой, из-за чего на протяжении почти 10 лет в садах Ватикана прогуливались бок о бок сразу два папы: действующий и отставной.

Многие католики ожидали, что после отречения Бенедикта — официально, в связи с пожилым возрастом и слабым здоровьем — Святой престол кардиналы доверят более молодому прелату. Однако избранный на конклаве 2013 года аргентинец Бергольо оказался моложе своего предшественника всего на девять лет, и на момент избрания ему уже перевалило за семьдесят.

Участникам конклава Бергольо представлялся компромиссным кандидатом: консерваторам импонировали его ортодоксальные взгляды в вопросах сексуального просвещения, а реформаторам — довольно либеральная позиция прелата в том, что касается всеобщего равенства и общественной справедливости.

И те, и другие возлагали на будущего понтифика надежды на то, что его экзотическое для Ватикана происхождение поможет омолодить Римско-Католическую церковь, вдохнуть в нее новую жизнь.

Впрочем, некоторые реформаторские попытки Франциска столкнулись с пассивным сопротивлением ватиканской бюрократии, в которой в итоге и увязли, в то время как его отрекшийся от престола предшественник продолжал сохранять популярность у церковных консерваторов до самой своей смерти в конце 2022 года.

Сразу с момента своего избрания Франциск дал понять, что будет действовать по-другому. Приходивших к нему на прием кардиналов он принимал, не восседая на папском троне, а куда более неформально — стоя.

Миру папа Франциск впервые явился 13 марта 2013, выйдя после своего избрания на балкон собора, выходящий на площадь Святого Петра.

Как и полагается по традиции, переодевшись в белые одежды, новоиспеченный папа взял себе и новое имя, назвавшись в честь Святого Франциска Ассизского — жившего в XIII веке основателя нищенствующего монашеского ордена, проповедовавшего смирение, любовь и аскезу.

Помпезности и величию Святого престола папа предпочитал смирение. Он старался как можно меньше пользоваться папским лимузином и передвигался в автобусе вместе со своими кардиналами.

Главную моральную задачу Католической церкви, паства которой насчитывает по всему миру около 1,2 млрд человек, папа сформулировал так: «О, как бы мне хотелось, чтобы Церковь была бедной — и для бедных».

Хорхе Марио Бергольо родился в Буэнос-Айресе 17 декабря 1936 года. В семье он был самым старшим из пяти детей: родители будущего понтифика бежали в Аргентину из родной Италии, спасаясь от фашизма.

В детстве Хорхе любил танцевать танго и страстно болел за местный футбольный клуб «Сан-Лоренсо».

Еще школьником он слег с тяжелой пневмонией, и врачи буквально вытащили его с того света, сделав операцию по удалению части легкого. Впрочем, после этого Бергольо так и не восстановился полностью, до конца жизни оставшись человеком с хрупким здоровьем.

В последние годы, будучи уже весьма пожилым человеком, Франциск дополнительно страдал от боли в правом колене, которая мешала ему стоять и которую он потому воспринимал как «физическое уничижение, подавление гордыни».

В молодости Бергольо подрабатывал вышибалой в ночном клубе и подметал полы, параллельно изучая в университете химию.

На местной фабрике он тесно сотрудничал с лидером кампании против военной диктатуры в Аргентине Эстер Баллестрино. Позже активистку запытали до смерти, а её тело так и не нашли до сих пор.

Бергольо вступил в орден иезуитов, где изучал философию, преподавал литературу и психологию.

Рукоположенный в сан 10 лет спустя, он начал быстро продвигаться по службе и в 1973 году был назначен главой одной из провинциальных аргентинских епархий.

Обвинения

Некоторые полагают, что в борьбе с генералами аргентинской хунты будущий папа Франциск не проявил должных усилий.

Во время «грязной войны» в Аргентине (1976-1983), когда тысячи людей были похищены и убиты, запытаны или пропали без вести, Бергольо обвиняли в причастности к исчезновению двух священников.

Пропавших священников пытали, но в конце концов обоих нашли живыми — правда, полуодетыми и накачанными транквилизаторами.

Бергольо обвинили в том, что он не сообщил властям о том, что их работа в бедных кварталах была одобрена церковью. Если это правда, то будущий понтифик фактически отдал их жителей на растерзание эскадронам смерти. Сам он это обвинение последовательно категорически отвергал, настаивая на том, что на самом деле вел секретную работу по их освобождению.

На вопрос, почему он не рассказал об этом сразу, Бергольо якобы ответил, что не нашел в себе на это сил. На самом деле — всего в 36 лет — он оказался в хаосе, который бы испытал на прочность и самого опытного лидера. Не подвергается сомнению и то, что многим пытавшимся бежать из страны он действительно очень помог.

У него также были разногласия с коллегами-иезуитами, которые считали, что Бергольо не интересуется теологией освобождения — синтезом христианской мысли и социологии марксистского толка, направленным на искоренение несправедливости. Бергольо же, напротив, предпочитал более мягкую форму пастырской поддержки.

Временами его отношения с Орденом граничили с отчуждением. Когда в 2005 году он впервые вошел в число претендентов на Святой Престол, некоторые иезуиты вздохнули с большим облегчением.

Неприхотливый епископ

В 1992 году он был назначен вспомогательным епископом Буэнос-Айреса, а затем стал архиепископом.

В 2001 году папа Иоанн Павел II возвел его в сан кардинала, поручив Бергольо должность в курии, административном подразделении Церкви.

На этом посту тот приобрел репутацию человека непритязательного, отказавшись от многих атрибутов высшего духовенства. Летал он обычно эконом-классом, а носить предпочитал черную монашескую рясу, а не полагавшуюся ему по сану красно-пурпурную мантию.

В проповедях он призывал к социальной интеграции и критиковал власти, которые не уделяют внимания беднейшим слоям населения.

«Мы живем в части мира с самым высоким уровнем неравенства, — говорил он. — Мы выросли больше всех, но именно наши страдания были уменьшены в наименьшей степени».

Уже став папой, он приложил немало усилий для преодоления тысячелетнего раскола с Восточной православной церковью. В знак признания, впервые со времен Великого раскола 1054 года, Константинопольский патриарх присутствовал при поставлении нового епископа Рима.

Франциск работал с англиканами, лютеранами и методистами и убедил израильского и палестинского лидеров присоединиться к нему, чтобы помолиться за мир.

После нападений мусульманских боевиков он заявил, что не следует отождествлять ислам с насилием.

«Если я говорю об исламском насилии, то я должен говорить и о католическом насилии», — заявил он.

В политическом плане он присоединился к претензиям аргентинского правительства на Фолкленды, сказав на одной из служб: «Мы пришли помолиться за тех, кто пал, сыновей родины, которые отправились защищать свою мать, родину, чтобы отстоять страну, которая принадлежит им».

И, будучи испаноговорящим латиноамериканцем, он оказал важнейшую услугу в качестве посредника, когда правительство США пошло на историческое сближение с Кубой. Трудно представить себе европейского папу, играющего столь важную дипломатическую роль.

Традиционалист

По многим вопросам церковного учения папа Франциск был традиционалистом.

По словам монсеньора Освальдо Мусто, который учился вместе с ним в семинарии, он был «столь же бескомпромиссен, как и папа Иоанн Павел II, в вопросах эвтаназии, смертной казни, абортов, права на жизнь, прав человека и безбрачия священников».

Он сказал, что Церковь должна принимать людей независимо от их сексуальной ориентации, но настаивал на том, что усыновление геями — это форма дискриминации детей.

Были сказаны теплые слова в пользу создания однополых союзов для гомосексуальных пар, но Франциск не стал называть это браком. По его словам, это было бы «попыткой разрушить Божий замысел».

Вскоре после того, как он стал папой Римским в 2013 году, он принял участие в марше против абортов в Риме, призывая к защите прав нерожденных «с момента зачатия».

Он призвал гинекологов взывать к своей совести и направил послание в Ирландию, где проходил референдум по этому вопросу, умоляя людей защитить уязвимых.

Он выступил против рукоположения женщин, заявив, что папа Иоанн Павел II раз и навсегда исключил такую возможность.

И хотя поначалу он вроде бы допускал, что контрацепция может использоваться для профилактики заболеваний, он высоко оценил учение Павла VI по этому вопросу, который предупредил, что это может свести женщину к инструменту удовлетворения мужчины.

В 2015 году папа Франциск публично заявил на Филиппинах, что контрацепция — это «разрушение семьи через лишение детей». При этом он считал столь пагубным не само отсутствие детей, а сознательное решение избегать их рождения.

Борьба с педофилией

Однако самый серьезный вызов его папской власти был брошен на двух фронтах. Во-первых, Франциска обвиняли в неспособности бороться с жестоким обращением с детьми. Во-вторых, — об этом говорили в первую очередь консервативные критики — его упрекали в размывании веры. В частности, они имели в виду его шаги по разрешению разведенным и повторно вступившим в брак католикам принимать причастие.

Пик скандалов, связанных с сексуальным насилием в Католической церкви, пришелся на понтификат Бенедикта XVI. Однако со многими случаями пришлось разбираться и его преемнику.

В августе 2018 года архиепископ Карло Мария Вигано, бывший апостольский нунций в США, опубликовал 11-страничное объявление войны. Он обнародовал письмо, в котором описал серию предупреждений, сделанных Ватикану в связи с поведением бывшего кардинала Теодора Маккаррика, которого к тому времени вынудили уйти в отставку и запретили в служении.

Утверждалось, что Маккаррик был серийным злоумышленником, который нападал как на взрослых, так и на несовершеннолетних. Папа, по словам архиепископа Вигано, сделал его «доверенным советником», несмотря на то, что знал о его глубокой испорченности. Решение проблемы очевидно, сказал он: папа Франциск должен уйти в отставку.

«Эти гомосексуальные сети, — утверждал архиепископ, — действуют под покровом тайны и лгут с силой щупалец осьминога… и душат всю Церковь».

Последовавший за этим скандал грозил охватить всю Церковь. В итоге Маккаррик был отстранен от сана в феврале 2019 года после расследования, проведенного Ватиканом.

Война в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину российских войск папу Франциска неоднократно обвиняли в симпатиях к агрессору и критиковали за недостаточную, по мнению многих, поддержку Киева.

Примерно через месяц после начала российского полномасштабного вторжения понтифик вызвался лично отправиться в Москву — чтобы встретиться там с президентом Путиным и попросить его остановить войну.

При этом от приглашения приехать в Киев папа Франциск отказался — во всяком случае, без предварительного заезда в Москву. «В Киев я сейчас не поеду, — говорил понтифик, отвечая на вопросы журналистов. — Сначала я должен поехать в Москву и встретиться там с Путиным».

Приглашения посетить Москву Франциску так и не поступило. И тогда 2 октября 2022 года — когда полномасштабная война в Украине шла уже более полугода — понтифик обратился к российскому президенту публично. В ходе проповеди с балкона над площадью Святого Петра папа призвал Путина «остановить спираль насилия и смерти» в Украине.

Резкую критику вызвало и наставление папы Франциска иезуитам — о том, что «было бы неправильно воспринимать [войну в Украине] как ковбойский фильм, где есть хорошие парни, а есть — плохие».

Кроме того, предостерег понтифик, не стоит и тешить себя иллюзией о том, что ведется эта война «только между Россией и Украиной». «Эта война — мировая», — убежден он.

С тех пор Франциск несколько раз призывал обе стороны вооруженного конфликта начать переговоры о прекращении огня, неизменно вызывая этими заявлениями фрустрацию в Киеве.

Особенно скандальной стала его цитата о том, что после серии военных неудач в 2024 году Украина должна «найти в себе мужество поднять белый флаг». Папу немедленно обвинили в поддержке Кремля, хотя сам он против этого горячо возражал, а Ватикан последовательно разъяснял, что Франциск имел в виду, что оружие должны сложить обе конфликтующие стороны.

«Я просто против того, чтобы сводить конфликт к упрощенной трактовке, как борьбу хороших парней против плохих, не вдаваясь при этом в его подробности, — заявил понтифик изданию La Civiltà Cattolica. — Что послужило причиной конфликта изначально? Кто какие интересы в нем преследует?».

«Кто-то может мне на это сказать: но вы же таким образом поддерживаете Путина! Нет, это не так», — заявил Франциск.

Папа эпохи войн и пандемии

Во время пандемии Covid-19 Франциск отменил свои регулярные выступления на площади Святого Петра — чтобы предотвратить распространение вируса. В качестве важного примера морального лидерства он также объявил, что вакцинация является всеобщей обязанностью.

В 2022 году он стал первым папой за более чем столетие, который похоронил своего предшественника — после смерти Бенедикта в возрасте 95 лет.

К этому времени у него начались проблемы со здоровьем — ему пришлось перенести несколько госпитализаций. Но Франциск был полон решимости продолжать свои усилия по укреплению мира во всем мире и межрелигиозного диалога.

В 2023 году он совершил паломничество в Южный Судан, обратившись к лидерам страны с просьбой положить конец конфликту.

А год спустя он отправился в амбициозную одиссею по четырем странам и двум континентам с остановками в Индонезии, Папуа-Новой Гвинее и Сингапуре.

Хорхе Марио Бергольо вступил на престол Святого Петра, решив изменить Ватикан.

Найдутся те, кто предпочел бы более либерального лидера, а критики укажут на его очевидную неспособность действенно противостоять сексуальному насилию в Церкви.

Но он изменил многое.

Он назначил более 140 кардиналов из неевропейских стран и завещал своему преемнику церковь, которая имеет гораздо более глобальные взгляды, чем та, которую он унаследовал.

И, чтобы показать пример, он был папой без излишеств, который решил жить не в Апостольском дворце Ватикана с Сикстинской капеллой, а в современном доме по соседству (который папа Иоанн Павел II построил в качестве гостевого дома).

Он считал, что все остальное было бы суетой. «Посмотрите на павлина, — говорил он, — он прекрасен, если смотреть на него спереди. Но если вы посмотрите на него сзади, то обнаружите истину».

Он также надеялся, что ему удастся встряхнуть сам институт, укрепить историческую миссию Церкви, преодолев внутренние распри, сосредоточившись на бедных и вернув Церковь народу.

«Нам нужно избежать духовной болезни Церкви, которая погружена в свой собственный мир», — сказал он вскоре после своего избрания.

«Если бы мне пришлось выбирать между израненной Церковью, которая выходит на улицы, и больной, замкнутой Церковью, я бы выбрал первое».