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Китай предупредил, что против него лучше не воевать

Euronews 22 апреля, 2025 07:45

Мир 0 комментариев

Китай обещает принять ответные меры против стран, поддерживающих его торговую изоляцию, которую инициировали США.

Китай пообещал, что ответит всем странам, которые будут заключать торговые соглашения с США в ущерб интересам Пекина. Так в Поднебесной отреагировали на сообщения о планах Вашингтона добиться сокращения торговых связей с Китаем в обмен на ослабление анонсированной тарифной политики. "Если подобное произойдет, Китай никогда не смирится и решительно предпримет контрмеры на взаимной основе", - сообщили в министерстве коммерции.

Закон торговых джунглей?

Газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон собирается обсуждать вариант изоляции Китая с 70 государствами в обмен на снижение американских тарифных барьеров. Издание отметило, что США хотят попросить другие страны запретить Китаю перевозить продукцию через их территории или размещать там свои компании, а также перестать принимать дешевые промышленные товары из Китая.

В Пекине назвали тарифы США "односторонним издевательством", отметив, что "если международная торговля скатится к закону джунглей, где сильные охотятся на слабых, жертвами станут все страны".

Китай оказался в эпицентре торговой войны с США после того, как президент Трамп приостановил введение односторонних американских тарифов на товары из большинства стран, но оставил в силе пошлины на китайскую продукцию в размере 145%. Пекин ответил на это введением собственных пошлин в 125% на весь американский импорт.

Белый дом не раз призывал Пекин начать переговоры, чтобы остановить торговую войну; в Китае говорил, что готовы к диалогу, но пока намерения сторон - лишь слова.

На прошлой неделе лидер Китая Си Цзиньпин посетил Вьетнам, Малайзию и Камбоджу в надежде укрепить региональные связи. Экспортёры из этих стран сталкиваются с высокими пошлинами Трампа, который обвиняет их в том, что они служат перевалочным пунктом для китайских товаров.

На фоне торговой войны США и Китая на биржах дорожают так называемые активы-убежища, в частности, золото.

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