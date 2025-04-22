В частности, перед Латвийским агентством инвестиций и развития поставлена цель по привлечению в инвестиционные проекты 1 млрд евро, а в проекты кредитования и частных инвестиций - 1,5 млрд евро.

В докладе Минэкономики сказано, что план действий по развитию рынка капитала и финансовой доступности в народном хозяйстве предусматривает к 2029 году увеличение остатка кредитов, выданных нефинансовым обществам, с 14% до 17% от объема внутреннего валового продукта (ВВП) и удвоение накопленного объема прямых иностранных инвестиций в собственный капитал латвийских предприятий до 32 млрд евро.

Для этого необходимо стимулировать выдачу кредитов коммерческими банками, пользоваться возможностями публично-частного партнерства, развивать масштабируемые инвестиционные проекты, применять метод песочницы в привлечении новых игроков рынка, подключать пенсионные фонды к программам развития инвестиций финансового учреждения развития "Altum", стимулировать вложения в пенсионные фонды в Латвии.

Кроме того, согласно докладу, в этом году предусмотрены вложения в оборонную промышленность в размере 200 млн евро. Согласно плану Минэкономики, в 2025 году предусмотрено финансирование из госбюджета инвестиционного фонда для производства товаров военного назначения в объеме 43 млн евро, а на развитие проектов оборонной промышленности запланирована новая программа поддержки с общим финансированием в размере 150 млн евро.

Минэкономики отмечает, что в крупных контрактах Национальных вооруженных сил участие местных предприятий должно быть увеличено до 30%, а также должен быть удвоен оборот предприятий оборонной промышленности - до 1,3 млрд евро.

Согласно плану Минэкономики, инвестиции и частное софинансирование фондов Европейского союза (ЕС) на развитие предприятий в этом году должны вырасти на 800 млн евро, а инвестиции ЕС и частное софинансирование на арендное жилье и утепление зданий - на 200 млн евро.

Министр иностранных дел Байба Браже на заседании правительства призвала готовиться к различным сценариям в связи с введенными США тарифами. Наряду с этим она призвала министров брать с собой в двусторонние зарубежные визиты предпринимателей соответствующей отрасли.

При этом Браже отметила, что сотрудничество с США и углубление взаимоотношений являются и останутся приоритетом.

Министр обороны Андрис Спрудс сказал, что приоритеты доклада обоснованы, в том числе ясны цели развития военной индустрии.

Министр культуры Агнесе Лаце отметила, что в перспективе сферы культуры важно, чтобы творческие отрасли стали восприниматься как те, которые дают значительный вклад в экспортный потенциал. Лаце призвала при разработке различных инструментов поддержки учитывать специфику этих индустрий.

Министр образования и науки Даце Мелбарде заявила, что важно укреплять дисциплины STEM на всех уровнях образования, приблизить профессиональное образование к рынку труда, а также увязать бюджетные места в вузах с потребностями отраслей.

Мелбарде отметила, что следует гораздо больше работать над созданием образовательных программ быстрого реагирования на изменчивость рынка, внедрять модульные программы. Кроме того, необходимо развивать базовые цифровые навыки, заявила Мелбарде.

Наряду с этим, по ее мнению, в стратегиях развития человеческих ресурсов недостаточно задействованы высшие учебные заведения, а потому в будущем на это необходимо обратить внимание.

Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня подчеркнула, что региональным развитием не может управлять одно министерство, необходимо сотрудничество министерств.

Представитель Латвийской конфедерации работодателей Арта Димбиере на заседании отметила, что в доклад следовало бы включить конкретные задачи для достижения амбициозных целей.