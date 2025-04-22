Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

Вложения в экономику Латвии должны составить почти 4 миллиарда евро: министерство (1)

© LETA 22 апреля, 2025 16:40

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Общие вложения в экономику Латвии в этом году должны составить 3,7 млрд евро, говорится в докладе Министерства экономики, который во вторник заслушало правительство.

В частности, перед Латвийским агентством инвестиций и развития поставлена цель по привлечению в инвестиционные проекты 1 млрд евро, а в проекты кредитования и частных инвестиций - 1,5 млрд евро.

В докладе Минэкономики сказано, что план действий по развитию рынка капитала и финансовой доступности в народном хозяйстве предусматривает к 2029 году увеличение остатка кредитов, выданных нефинансовым обществам, с 14% до 17% от объема внутреннего валового продукта (ВВП) и удвоение накопленного объема прямых иностранных инвестиций в собственный капитал латвийских предприятий до 32 млрд евро.

Для этого необходимо стимулировать выдачу кредитов коммерческими банками, пользоваться возможностями публично-частного партнерства, развивать масштабируемые инвестиционные проекты, применять метод песочницы в привлечении новых игроков рынка, подключать пенсионные фонды к программам развития инвестиций финансового учреждения развития "Altum", стимулировать вложения в пенсионные фонды в Латвии.

Кроме того, согласно докладу, в этом году предусмотрены вложения в оборонную промышленность в размере 200 млн евро. Согласно плану Минэкономики, в 2025 году предусмотрено финансирование из госбюджета инвестиционного фонда для производства товаров военного назначения в объеме 43 млн евро, а на развитие проектов оборонной промышленности запланирована новая программа поддержки с общим финансированием в размере 150 млн евро.

Минэкономики отмечает, что в крупных контрактах Национальных вооруженных сил участие местных предприятий должно быть увеличено до 30%, а также должен быть удвоен оборот предприятий оборонной промышленности - до 1,3 млрд евро.

Согласно плану Минэкономики, инвестиции и частное софинансирование фондов Европейского союза (ЕС) на развитие предприятий в этом году должны вырасти на 800 млн евро, а инвестиции ЕС и частное софинансирование на арендное жилье и утепление зданий - на 200 млн евро.

Министр иностранных дел Байба Браже на заседании правительства призвала готовиться к различным сценариям в связи с введенными США тарифами. Наряду с этим она призвала министров брать с собой в двусторонние зарубежные визиты предпринимателей соответствующей отрасли.

При этом Браже отметила, что сотрудничество с США и углубление взаимоотношений являются и останутся приоритетом.

Министр обороны Андрис Спрудс сказал, что приоритеты доклада обоснованы, в том числе ясны цели развития военной индустрии.

Министр культуры Агнесе Лаце отметила, что в перспективе сферы культуры важно, чтобы творческие отрасли стали восприниматься как те, которые дают значительный вклад в экспортный потенциал. Лаце призвала при разработке различных инструментов поддержки учитывать специфику этих индустрий.

Министр образования и науки Даце Мелбарде заявила, что важно укреплять дисциплины STEM на всех уровнях образования, приблизить профессиональное образование к рынку труда, а также увязать бюджетные места в вузах с потребностями отраслей.

Мелбарде отметила, что следует гораздо больше работать над созданием образовательных программ быстрого реагирования на изменчивость рынка, внедрять модульные программы. Кроме того, необходимо развивать базовые цифровые навыки, заявила Мелбарде.

Наряду с этим, по ее мнению, в стратегиях развития человеческих ресурсов недостаточно задействованы высшие учебные заведения, а потому в будущем на это необходимо обратить внимание.

Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня подчеркнула, что региональным развитием не может управлять одно министерство, необходимо сотрудничество министерств.

Представитель Латвийской конфедерации работодателей Арта Димбиере на заседании отметила, что в доклад следовало бы включить конкретные задачи для достижения амбициозных целей.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков (1)

Важно 20:50

Важно 1 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу (1)

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 1 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post (1)

Важно 20:40

Важно 1 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика (1)

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 1 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения (1)

Важно 20:18

Важно 1 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева (1)

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 1 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО) (1)

Важно 20:09

Важно 1 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать