На улице Элизабетес, 10b, в Риге, владелец одного из балконов установил скульптуру Айгара Бикше под названием «Доброе утро» — фигуру обнажённого мужчины, выполненную из полированной нержавеющей стали. Эта работа вызвала разную реакцию у горожан: одни сочли её неуместной с точки зрения эстетики, другие считают, что она нарушает гармонию одного из красивейших фасадов в городе.

По словам самого скульптора, здание, построенное по проекту Михаила Эйзенштейна, теперь обрело нового жителя — на известном балконе появился экспрессивный мужчина, который с громким «Доброе утро!» приветствует жителей и гостей Риги. Автор видит в этом образе воплощение современного и вечного рижанина.

Статуя выполнена из литой нержавеющей стали с зеркальной поверхностью, отражающей окружающую среду. В создании образа художник использовал визуальные ассоциации с портретом кинорежиссёра Сергея Эйзенштейна, сына архитектора здания.

Национальное управление по охране культурного наследия сообщило, что получило многочисленные обращения от жителей, интересующихся законностью установки подобной скульптуры на балконе здания в историческом центре Риги. Специалисты ведомства пообещали изучить ситуацию и принять соответствующее решение.

Согласно действующим правилам, установка подобных объектов должна быть согласована с Рижской думой. Поскольку здание является архитектурным памятником национального значения и входит в охраняемую ЮНЕСКО зону, проект также должен был пройти согласование с управлением по охране культурного наследия.