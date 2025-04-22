«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения

«Раньше "лежачих полицейских" устанавливали у детских садов и школ. А теперь уже какое-то время два таких установлены возле дома экс-премьера Кришьяниса Кариньша в Рое. Что он там, детский сад собирается открывать? Или кто-то из самоуправления решил ему угодить?» — задаётся вопросом житель.

Однако руководитель управления объединения Рои Лигита Шноре с этим не согласна: «Я бы не сказала, что это прямо у его [Кариньша] дома. Это на улице. Там поворот, и сразу начинается пляж — крутой склон. Не могу сказать, что это возле его собственности».

Судя по доступным в интернете изображениям улиц, ограничители скорости в этом районе Рои были установлены ещё в 2019 году — именно тогда Кариньш занял пост премьер-министра.

Тем не менее Шноре отвергает предположение о возможном влиянии Кариньша:

«Представьте, дорога идёт под уклон, напротив — обрыв у пляжа, который популярен у отдыхающих. На мой взгляд, “лежачий полицейский” там уместен. К тому же по обе стороны улицы застройка — дома стоят рядом друг с другом. Так что в этот раз критика не совсем обоснована».

В Государственной канцелярии подтвердили, что ни Кабинет министров, ни Министерство сообщения не инициировали и не запрашивали установку подобных объектов в Рое во время премьерства Кариньша.

Сам экс-премьер Кариньш заявил, что никакого отношения к размещению этих объектов не имеет и не оказывал влияния. Он также подчеркнул, что автомобилисты действительно превышали скорость рядом с дюнами, и как владелец недвижимости он поддержал идею ограничения скорости. Однако, по его словам, ему неизвестно, кто конкретно реализовал эту инициативу.