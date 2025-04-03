Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

Владельцы Elvi в шоке: проверяющие приходят с линейками, измеряют ценники и грозят штрафами (4)

Редакция PRESS 3 апреля, 2025 09:31

Выбор редакции 4 комментариев

LETA

Нельзя сказать, что норма, требующая указывать на ценниках флаг или название страны-производителя, повысила продажи латвийских продуктов в магазинах, зато магазины теперь все чаще сталкиваются с проверками Продовольственно-ветеринарной службы (ПВД), сказала в интервью агентству LETA член правления SIA «Elvi Latvija» Лайла Вартукаптейне.

По её словам, конкретно их фирме введение новый нормы обошлось в десятки тысяч евро, а все из-за того, что название страны - не всегда влезает на ценники. Иногда не хватает примерно миллиметра. А чтобы влезло точно - нужно перепрограммировать всю систему, а это можно сделать только прибегнув к услугам аутсорсинга.

"Мы подумали: пусть остается, ведь что такое один миллиметр... Теперь ПВС ходит по магазинам с линейкой, измеряет и угрожает нам штрафами. Конечно, мы сейчас работаем над этим, инвестируем и увеличим место под название страны происхождения на ценнике на 1,2 миллиметра, но я задаюсь вопросом - что это за бред? Неужели действительно больше нечем заняться?" - не скрывает возмущения Вартукаптейне.

Отвечая на вопрос, достигла ли маркировка страны происхождения своей цели и стали ли покупатели выбирать больше латвийских продуктов, Вартукаптейне признала, что этого не наблюдается. Более того, в сети Elvi латвийские продукты всегда выделяются, как более заметными вывесками в магазинах, так и в газете для покупателей.

Она также отметила, что латвийские продукты составляют около 90% всех свежих продуктов, которые покупают покупатели в сети Elvi, - это продукты первой необходимости, такие как молоко, хлеб и мясо.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (4) 84 реакций
Комментарии (4) 84 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков (4)

Важно 20:50

Важно 4 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу (4)

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 4 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post (4)

Важно 20:40

Важно 4 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика (4)

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 4 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения (4)

Важно 20:18

Важно 4 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева (4)

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 4 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО) (4)

Важно 20:09

Важно 4 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать