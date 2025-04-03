По её словам, конкретно их фирме введение новый нормы обошлось в десятки тысяч евро, а все из-за того, что название страны - не всегда влезает на ценники. Иногда не хватает примерно миллиметра. А чтобы влезло точно - нужно перепрограммировать всю систему, а это можно сделать только прибегнув к услугам аутсорсинга.

"Мы подумали: пусть остается, ведь что такое один миллиметр... Теперь ПВС ходит по магазинам с линейкой, измеряет и угрожает нам штрафами. Конечно, мы сейчас работаем над этим, инвестируем и увеличим место под название страны происхождения на ценнике на 1,2 миллиметра, но я задаюсь вопросом - что это за бред? Неужели действительно больше нечем заняться?" - не скрывает возмущения Вартукаптейне.

Отвечая на вопрос, достигла ли маркировка страны происхождения своей цели и стали ли покупатели выбирать больше латвийских продуктов, Вартукаптейне признала, что этого не наблюдается. Более того, в сети Elvi латвийские продукты всегда выделяются, как более заметными вывесками в магазинах, так и в газете для покупателей.

Она также отметила, что латвийские продукты составляют около 90% всех свежих продуктов, которые покупают покупатели в сети Elvi, - это продукты первой необходимости, такие как молоко, хлеб и мясо.