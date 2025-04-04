Журналисты программы Bez Tabu телеканала TV3 получили многочисленные жалобы рижан. Флаги были замечены на здании Рижского цирка и Рижской 2-ой больнице.

По словам директора Рижского цирка Мары Павулы, размещение флага на фасаде было инициативой представителей Государственного центра доноров крови.

"Этот флаг — инициатива Государственного центра доноров крови, чтобы призвать людей сдавать кровь, напомнить им о такой возможности. Мы даже получили звонок от возмущённого прохожего, который заявил, что у нас вывешен неправильный флаг. Мы смогли объяснить ему, что в праздничные дни вывешиваем флаг Латвии, а этот флаг — не латвийский и не его пародия, а напоминание о важности донорства", - объясняет Павула.

В центре доноров крови отмечают, что даже Государственная полиция заинтересовалась размещением флага в городской среде. Сочетание красного, белого и красного в этом дизайне появилось лишь в этом году, поэтому у общества оно вызывает значительное недоумение.

"Латвийский флаг возник из крови героев. Раненого воина положили на белое полотно, его кровь вытекла и образовала наш прекрасный красно-бело-красный флаг. Мы увидели в этом аналогию: сегодня тоже нужны герои. По статистике, только 41% людей когда-либо в жизни сдавали кровь. Конечно, это не совсем мало, но и не столько, сколько нам хотелось бы", - объясняет директор Государственного центра доноров крови Эгита Поле.

Доноры, которых директор центра называет героями, стареют, и сейчас их средний возраст составляет 38 лет. Хотя, например, в прошлом году общее число доноров увеличилось на 3 тысячи, этого всё ещё недостаточно для удовлетворения потребностей больниц. С помощью кампании с флагом центр надеется привлечь больше молодых доноров.