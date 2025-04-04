Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

Четвертого погибшего в Литве американского солдата нашли эстонские поисковые собаки

© LETA 4 апреля, 2025 15:25

Выбор редакции 0 комментариев

На прошлой неделе на военном полигоне Пабраде в Литве было найдено тело последнего из четырех американских солдат, погибших в ходе учений. Тело помогли обнаружить эстонские поисковые собаки, передает литовский новостной портал LRT.

Командующий 1-й бронетанковой дивизией США генерал-майор Кертис Тейлор сообщил 3 апреля на мемориальной церемонии в Вильнюсе, что местонахождение тела четвертого американского солдата было определено с помощью поисковых собак, отправленных из Эстонии.

Он также отметил, что в ходе поисков также использовался беспилотный георадар частной литовской компании.

"Я чрезвычайно благодарен за то, что вы сделали для нашей страны, я никогда этого не забуду", - сказал генерал-майор, выражая благодарность Литве и другим союзникам по НАТО за помощь.

"Как только мы обратились за помощью, нам сразу предоставили вертолёты, поисковые группы, водолазов. Во время операции не жалели никаких ресурсов: откачивали грязь, осушали местность. В последние восемь дней поддержка со стороны литовского руководства была невероятной", - заявил он.

Тейлор подчеркнул, что спасательная операция продемонстрировала единство союзников по НАТО.

Во время своей речи на мемориальной церемонии в Вильнюсе генерал-майор поделился подробностями поисков, которые продолжались неделю после того, как на полигоне Пабраде 25 марта утонула американская бронемашина M88 Hercules.

"Сначала мы нашли участок шириной около 10 метров. Мы просто не могли поверить, что бронемашина могла оказаться в этом болоте. Один из сержантов с палкой обследовал место, пока не был найден небольшой мешок. Он почувствовал запах дизельного топлива - это стало решающим моментом в поисках", - рассказал Тейлор.

Затем были привлечены водолазы литовских спецподразделений, которые работали в крайне тяжёлых условиях.

"Эти удивительные водолазы снова и снова погружались в грязь, всю ночь - с двух до шести утра. Им пришлось плавать в разлившемся дизельном топливе", - добавил генерал.

Позже на место прибыла специальная команда водолазов ВМС США, которая определила, где закрепить тросы.

Во вторник бронемашину М88 удалось извлечь, операция заняла несколько часов.

"Каждый раз, погружаясь, водолазы вынуждены были расчищать грязь и ил. Один из них сказал, что это был ужасный и страшный опыт. Но мы всё же справились", - заявил Кертис Тейлор.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 23 реакций
Комментарии (0) 23 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 0 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 0 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 0 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО)

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать