Четвертого погибшего в Литве американского солдата нашли эстонские поисковые собаки

Командующий 1-й бронетанковой дивизией США генерал-майор Кертис Тейлор сообщил 3 апреля на мемориальной церемонии в Вильнюсе, что местонахождение тела четвертого американского солдата было определено с помощью поисковых собак, отправленных из Эстонии.

Он также отметил, что в ходе поисков также использовался беспилотный георадар частной литовской компании.

"Я чрезвычайно благодарен за то, что вы сделали для нашей страны, я никогда этого не забуду", - сказал генерал-майор, выражая благодарность Литве и другим союзникам по НАТО за помощь.

"Как только мы обратились за помощью, нам сразу предоставили вертолёты, поисковые группы, водолазов. Во время операции не жалели никаких ресурсов: откачивали грязь, осушали местность. В последние восемь дней поддержка со стороны литовского руководства была невероятной", - заявил он.

Тейлор подчеркнул, что спасательная операция продемонстрировала единство союзников по НАТО.

Во время своей речи на мемориальной церемонии в Вильнюсе генерал-майор поделился подробностями поисков, которые продолжались неделю после того, как на полигоне Пабраде 25 марта утонула американская бронемашина M88 Hercules.

"Сначала мы нашли участок шириной около 10 метров. Мы просто не могли поверить, что бронемашина могла оказаться в этом болоте. Один из сержантов с палкой обследовал место, пока не был найден небольшой мешок. Он почувствовал запах дизельного топлива - это стало решающим моментом в поисках", - рассказал Тейлор.

Затем были привлечены водолазы литовских спецподразделений, которые работали в крайне тяжёлых условиях.

"Эти удивительные водолазы снова и снова погружались в грязь, всю ночь - с двух до шести утра. Им пришлось плавать в разлившемся дизельном топливе", - добавил генерал.

Позже на место прибыла специальная команда водолазов ВМС США, которая определила, где закрепить тросы.

Во вторник бронемашину М88 удалось извлечь, операция заняла несколько часов.

"Каждый раз, погружаясь, водолазы вынуждены были расчищать грязь и ил. Один из них сказал, что это был ужасный и страшный опыт. Но мы всё же справились", - заявил Кертис Тейлор.