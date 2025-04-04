Сто вёрст — не крюк? Жители Болдераи в бешенстве от ограничений в организации движения

Чтобы народ не ходил привычной дорогой, строители установили на их пути пластиковые барьеры. При этом в зоне строительства отсутствуют какие-либо указатели для пешеходов, которые помогали бы понять, как и где безопасно перейти улицу.

Каждый опрошенный житель не скрывает своего возмущения хаосом и неудобствами. Если бы тротуар и пешеходный переход сохранили, путь до остановки составлял бы всего 200 метров, тогда как теперь он стал почти в четыре раза длиннее.

Местный житель Варис в разговоре не стесняется употреблять крепкие выражения, описывая сложившуюся ситуацию. «Я не могу нормально перейти дорогу! Чтобы попасть на другую сторону, мне приходится идти бог знает куда!» — возмущенно говорит он.

Строительные работы продолжаются уже около трех недель, но до сих пор ни Рижская дума, ни подрядчик не озаботились установкой информационных знаков. Bez Tabu уже неделю назад сообщала о подобном хаосе в другом районе Риги.

"Строительные работы ведутся на территории площадью два гектара. Для обеспечения безопасности жителей строительная зона ограждена. В зависимости от объема, типа и места проведения работ ограничения могут изменяться. В настоящее время пешеходное движение организовано в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения, и пешеходам необходимо использовать обходной путь. Реагируя на жалобы жителей, муниципальные эксперты совместно с подрядчиком рассмотрят возможные решения для улучшения пешеходного движения в этой зоне и определят, где разместить информационные знаки", - пообещала представитель Рижской думы Татьяна Смирнова.

Строительные работы продлятся до начала следующего года.