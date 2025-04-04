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Сто вёрст — не крюк? Жители Болдераи в бешенстве от ограничений в организации движения

Редакция PRESS 4 апреля, 2025 10:13

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TV3

В рижском микрорайоне Болдерая уже которую неделю происходит строительство пункта мобильности. Поэтому тротуары демонтировали, а пешеходный переход перенесли и людям приходится делать значительный крюк, чтобы добраться до остановки общественного транспорта, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Чтобы народ не ходил привычной дорогой, строители установили на их пути пластиковые барьеры. При этом в зоне строительства отсутствуют какие-либо указатели для пешеходов, которые помогали бы понять, как и где безопасно перейти улицу.

Каждый опрошенный житель не скрывает своего возмущения хаосом и неудобствами. Если бы тротуар и пешеходный переход сохранили, путь до остановки составлял бы всего 200 метров, тогда как теперь он стал почти в четыре раза длиннее.

TV3

Местный житель Варис в разговоре не стесняется употреблять крепкие выражения, описывая сложившуюся ситуацию. «Я не могу нормально перейти дорогу! Чтобы попасть на другую сторону, мне приходится идти бог знает куда!» — возмущенно говорит он.

Строительные работы продолжаются уже около трех недель, но до сих пор ни Рижская дума, ни подрядчик не озаботились установкой информационных знаков. Bez Tabu уже неделю назад сообщала о подобном хаосе в другом районе Риги. 

TV3

"Строительные работы ведутся на территории площадью два гектара. Для обеспечения безопасности жителей строительная зона ограждена. В зависимости от объема, типа и места проведения работ ограничения могут изменяться. В настоящее время пешеходное движение организовано в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения, и пешеходам необходимо использовать обходной путь. Реагируя на жалобы жителей, муниципальные эксперты совместно с подрядчиком рассмотрят возможные решения для улучшения пешеходного движения в этой зоне и определят, где разместить информационные знаки", - пообещала представитель Рижской думы Татьяна Смирнова.

Строительные работы продлятся до начала следующего года.

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