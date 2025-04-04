Балтийская весна и латышская воля: Миериня на конференции рассказала, как нужно передавать историю

В этом году исполняется 35 лет со дня восстановления независимости Латвии. Как сообщило агентству LETA парламентское бюро, Миериня подчёркивает, что сегодня свобода и её значение столь же важны, как и 35 лет назад, а потому наша обязанность — ежедневно заботиться о ней.

Председатель Сейма отметила, что в мире немного народов, которым в течение одного века удалось задумать, создать, развить, потерять и вновь восстановить своё государство. «Для балтийских народов вырваться из тогда ещё мощных объятий империи СССР, стать свободными и независимыми — это был чрезвычайный и дерзкий шаг. Не только с точки зрения Европы, но и всего мира», — сказала Миериня.

Руководитель парламента отметила, что сильными и сплочёнными мы можем быть не только в трудные времена. Миериня выразила удовлетворение тем, что в Латвии выросло целое поколение, которое не испытало на себе власть тоталитарного режима. Она подчеркнула, что это поколение будет узнавать о национальном пробуждении через рассказы бабушек и дедушек, книги и фильмы, и именно от нас зависит, какой будет эта передаваемая история.

Миериня особо подчеркнула, что мирное сопротивление балтийских государств гнёту оккупации, восстановление независимости и демократическое управление сегодня служат примером и вдохновением для тех стран, которые только недавно начали свой путь в сторону Европы.

«Мировой порядок изменился. Свобода и мир больше не являются само собой разумеющимися понятиями», — сказала председатель Сейма, указав на то, что Украина, которая, как и страны Балтии, восстановила свою независимость в 1991 году, уже третий год с оружием в руках и ценой человеческих жизней борется за свободу своего государства.

«Варварское нападение агрессора на свободное государство лишь подтверждает то, что за свободу нужно бороться, и у неё есть своя цена», — заявила Миериня, подчеркнув необходимость инвестиций в укрепление безопасности и обороноспособности государства, а также в человеческий капитал и благосостояние населения.